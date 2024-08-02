السبت 3 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

432 مليون مستخدم يومياً لـ«سنابشات»

432 مليون مستخدم يومياً لـ«سنابشات»
3 أغسطس 2024 01:05

سان فرانسيسكو (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

قلصت «سناب»، الشركة الأم لتطبيق «سنابشات»، خسائرها إلى 249 مليون دولار في الربع الثاني من العام الحالي، بعدما بلغت 377 مليون دولار قبل عام، لكن توقعاتها للربع الحالي خيّبت آمال السوق.
وخسرت المجموعة التي تتخذ مقراً في كاليفورنيا أكثر من 17% في التعاملات الإلكترونية، بعد إغلاق بورصة نيويورك أمس الأول.
وفاقت نتائج المجموعة التوقعات على صعيد نمو الجمهور، إذ إنّ للتطبيق 432 مليون مستخدم يومياً، و850 مليوناً يستخدمونه مرة واحدة على الأقل شهرياً، وباتت خدمتها المدفوعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تضمّ 11 مليون مشترك، مقارنة بـ7 ملايين في نهاية عام 2023.

سناب شات
تطبيقات الهواتف الذكية
مواقع التواصل الاجتماعي
منصات التواصل الاجتماعي
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
أميركا إلى نصف نهائي «كرة السيدات»
الرياضة
أميركا إلى نصف نهائي «كرة السيدات»
اليوم 20:45
صورة مجمعة لهاريس وترامب
الأخبار العالمية
حملة هاريس ترد على عرض من ترامب لإجراء مناظرة
اليوم 20:39
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
الرياضة
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
اليوم 20:31
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
الرياضة
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©