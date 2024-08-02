432 مليون مستخدم يومياً لـ«سنابشات»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

قلصت «سناب»، الشركة الأم لتطبيق «سنابشات»، خسائرها إلى 249 مليون دولار في الربع الثاني من العام الحالي، بعدما بلغت 377 مليون دولار قبل عام، لكن توقعاتها للربع الحالي خيّبت آمال السوق.

وخسرت المجموعة التي تتخذ مقراً في كاليفورنيا أكثر من 17% في التعاملات الإلكترونية، بعد إغلاق بورصة نيويورك أمس الأول.

وفاقت نتائج المجموعة التوقعات على صعيد نمو الجمهور، إذ إنّ للتطبيق 432 مليون مستخدم يومياً، و850 مليوناً يستخدمونه مرة واحدة على الأقل شهرياً، وباتت خدمتها المدفوعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تضمّ 11 مليون مشترك، مقارنة بـ7 ملايين في نهاية عام 2023.