الألعاب الأولمبية.. لاعب يخطب زميلته أمام الجمهور

كانت الصينية هونج يا تشونج الفائزة بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة قد نزلت للتو من على منصة التتويج عندما انحنى ليو يوتشين زميلها في الفريق، والفائز بالميدالية الفضية في منافسات الزوجي للرجال في أولمبياد طوكيو، على ركبة واحدة وطلب الزواج منها على هامش منافسات أولمبياد باريس اليوم الجمعة.

تغلبت هونج وزميلها في الزوجي المختلط تشينج سيوي على الثنائي الكوري الجنوبي المؤلف من كيم وون-هو وجيونج نا إيون بنتيجة 21-8 و21-11 ليفوزا بالمباراة النهائية لمنافسات الزوجي المختلط في كرة الريشة في ملعب "بورت دو لا شابيل".

بدت هونج، التي فازت أيضا بالميدالية الفضية في الزوجي المختلط مع تشينج في طوكيو، في حالة من الصدمة عندما هتف المتفرجون بقوة، قبل أن تبتسم وتقبل الخاتم الذي عرضه عليها ليو، الذي يحتوي على ماسة كبيرة الحجم لمعت عن قرب في وقت لاحق خلال مؤتمر صحفي.



وقالت هونج وهي تبتسم "كان العرض مفاجئا للغاية". وأضافت ضاحكة "الخاتم يناسب إصبعي بشكل جيد للغاية".

وتوجه المشجعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إعجابهم بهذا العرض، حيث كتب أحدهم على موقع "ويبو" الصيني "يمكن الآن أن يتضمن حصر الميداليات هذا العام خاتما من الألماس".

وكتب آخر "لم يفز ليو يوتشين بالميدالية الذهبية الأولمبية، لكنه تغلب على إحدى الفائزات بالميدالية الذهبية الأولمبية".

ولا تعد خطوبة ليو وهونج هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض الزواج على لاعبة أولمبية صينية بعد انتهاء مشاركتها في مباراة.

في الألعاب الأولمبية في ريو، كانت متسابقة الغطس هي زي قد حصلت للتو على الميدالية الفضية في مسابقة القفز من المنصة المتحركة من ارتفاع ثلاثة أمتار للسيدات، عندما طلب منها تشين كاي صديقها وزميلها الحائز على ميدالية في الغطس الزواج.