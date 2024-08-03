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دراسة :كوكب الزهرة يشترك مع الأرض في التاريخ الجيولوجي

دراسة :كوكب الزهرة يشترك مع الأرض في التاريخ الجيولوجي
3 أغسطس 2024 11:38

كشفت دراسة بحثية جديدة أن كوكب الزهرة، الذي يُعرف بشكل واسع أنه "توأم الأرض الشرير"، قد يشترك في تاريخ جيولوجي مدهش مع كوكب الأرض وفقاً لما نشره موقع روسيا اليوم نقلا عن الدراسة.

واكتشف العلماء أن هضاب كوكب الزهرة الشاسعة، المعروفة باسم الفسيفساء، ربما تكون قد تشكلت من خلال عمليات مماثلة لتلك التي خلقت أقدم قارات الأرض منذ مليارات السنين.

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وأشار الموقع إلى أن الدراسة الدولية التي قادها الأستاذ المساعد فابيو كابيتانيو من كلية الأرض والغلاف الجوي والبيئة بجامعة موناش، بالتعاون مع وكالة ناسا، تم نشرها في مجلة Nature Geoscience تتحدى فهمهم لكيفية تطور الكواكب حيث لم يتقعوا أن يمتلك كوكب الزهرة، مع درجة حرارة سطحه الحارقة التي تبلغ 460 درجة مئوية وافتقاره إلى الصفائح التكتونية، مثل هذه السمات الجيولوجية المعقدة".

واعتبرت الدراسة أن هذا الاكتشاف يوفر منظوراً جديداً رائعاً لكوكب الزهرة وارتباطاته المحتملة بالأرض المبكرة فالسمات التي وجدت على كوكب الزهرة تشبه بشكل لافت قارات الأرض المبكرة، ما يشير إلى أن ديناميكيات ماضي الزهرة ربما كانت أكثر تشابها مع الأرض مما كان يعتقد سابقا.

 

المصدر: وام
كوكب الزهرة
الأرض
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