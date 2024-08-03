روسيا.. تطوير برمجيات جديدة للأجهزة الإلكترونية

يعمل علماء وخبراء روس من جامعة تومسك الحكومية الروسية على مشروع لتطوير برمجيات جديدة مخصصة لأنظمة تبريد المعالجات والأجهزة الإلكترونية.

وذكرت الخدمة الصحفية للجامعة في بيان.. أن العلماء في جامعتنا يعملون على تطوير برمجيات جديدة لأنظمة تبريد الإلكترونيات وذلك نظرا للزيادة المستمرة في أداء المعالجات المركزية والإلكترونيات الأخرى، فقد أصبحت هذه الإلكترونيات تحتاج لأنظمة تبريد خاصة، فإذا لم يتم تخفيض حرارتها أثناء عملها ستتعرض لمشكلات في الأداء أو قد تتوقف عن العمل كليا".

وأضاف البيان أن علماء من كلية الميكانيك والرياضيات في جامعتنا سيطورون أيضا برمجيات جديدة وخوارزميات برمجية تعالج الفيديوهات والرسوميات وكل هذه البرمجيات ستساعد على تسريع عمليات معالجة البيانات، وستكون خطوة لإنشاء حزم برمجيات خاصة بروسيا.

من جانبه ، قال "نيكيتا غيبانوف" الأستاذ المساعد في قسم علوم الميكانيك النظرية في الجامعة إن "البرمجيات الجديدة ستستخدم مع العديد من الإلكترونيات التي توجد فيها عناصر ترتفع حرارتها أثناء الاستخدام، مثل الهواتف والحواسب وأجهزة الراوتر وأجهزة بث الإشارات اللاسلكية وغيرها، أي أنها ستستخدم في العديد من الإلكترونيات الحديثة".