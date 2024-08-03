ولي عهد الأردن يرزق بمولوده الأول

أعلن الديوان الملكي الأردني، في بيان اليوم السبت، أن الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد والأميرة رجوة الحسين رزقا بالأميرة إيمان، وهي أول طفل لهما.

وقال الديوان، في البيان "يسرّ الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم (السبت)، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها".

وأضاف البيان "يتمنّى صاحبا السمو على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعماً للشباب والشابات الأيتام".

ونشر الديوان الملكي الهاشمي، على منصة "إكس"، مقطع فيديو للأمير الحسين وهو يؤذن في أذن مولودته.

وعقد قران الأمير الحسين بن عبد الله (29 عاما) والأميرة رجوة (29 عاما) في قصر زهران في العاصمة الأردنية عمّان، في الأول من يونيو من العام الفائت بحضور العديد من المدعوين من مختلف الدول.

والأمير الحسين أكبر أبناء الملك عبدالله والملكة رانيا، وأصبح ولياً للعهد في يوليو 2009.

والأميرة المولودة هي أولى أحفاد الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا.

وكتب الملك عبد الله الثاني، عبر منصة إكس "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نوّرتي عيلتنا جدو".

أنهى الأمير الحسين دراسته الثانوية في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن عام 2012، ودرس التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة قبل أن يتلقّى، دروساً عسكرية في أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية في بريطانيا.