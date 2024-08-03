عمرو يوسف.. بطل بالصدفة!

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعاقد عمرو يوسف على بطولة فيلم «درويش»، ويجسد خلاله شخصية شاب يتحول بالصدفة إلى بطل شعبي، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا التشويقية حول التغيرات التي طرأت على المجتمع خلال حقبة هذه الألفية، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، بطولة دينا الشربيني.

كما بدأ عمرو التحضيرات النهائية للنسخة الثانية من فيلم «شقّو»، ويجسد فيه شخصية شاب خارج عن القانون، الفيلم مأخوذ عن رواية «أمير اللصوص»، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة، تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وبطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، والمقرر طرحه بدور العرض خلال الموسم الشتوي.

ومن جانب آخر، يواصل يوسف حصد نجاح النسخة الثالثة من فيلم «ولاد رزق» بعنوان «القاضية»، منذ طرحه بدور العرض قي يونيو الماضي، والذي حقق إيرادات أكثر من 50 مليون دولار أميركي خلال 6 أسابيع، وتدور أحداثه حول 4 أشقاء تجبرهم الظروف الصعبة على الدخول في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، وسيد رجب.