6 أمراض تسببها الحرارة الشديدة

ترجمة: عزة يوسف

أثبتت الدراسات أن الجو الحار يزيد من المخاطر الصحية والتي تصيب بعض الفئات أكثر من غيرهم، مثل الرضع والحوامل وكبار السن، ومع ارتفاع الحرارة من الضروري التوعية بتلك المخاطر وطرق تجنبها، كما ذكرها موقع «Health Line» الأميركي:

الصداع النصفي

تزيد الحرارة من خطر الإصابة بالصداع النصفي، علاوة على أن الجفاف يقلل من قدرة الجسم على مواجهة الصداع، وقد تشمل أعراضه الغثيان والدوار والحساسية للضوء والصوت.

النوبات القلبية

أثبتت الدراسات وجود صلة بين الدرجات شديدة الحرارة أو شديدة البرودة كذلك، وبين الإصابة بالنوبات القلبية، وتشمل أعراض الإصابة ألماً في الذراع أو ضيقاً في التنفس وغثيان وألماً في الصدر.

السكتة الدماغية

تضع الحرارة الشديدة ضغوطاً على الجسم خاصة عند كبار السن مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية، خاصة أولئك الذين ترتفع لديهم عوامل الخطر الأخرى مثل الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتشمل أعراض الإصابة ضعف الذراعين أو الساقين وخاصة على جانب واحد وصعوبة في الكلام والمشي.

ضربة الشمس

تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، ومن علامات الإصابة بضربة الشمس الارتباك وتبدل السلوك وتغير الكلام أو التشنجات.

أمراض الكلى

تساعد الكلى الجسم على تنظيم السوائل، ومع ارتفاع درجة الحرارة يتعرق الجسم بشكل مفرط وتزداد الضغوط على الجسم مما يفاقم من مشاكل الكلى، بالإضافة إلى أن الجفاف يمنع عمل الكلى بشكل جيد.

ضغط الدم

عند التعرق الشديد يفقد الجسم السوائل ويقل حجم الدم مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، كما أن الجفاف وتأثيره على الكلى أيضاً يسبب انخفاض الضغط، وعلى الجانب الآخر قد تتسبب الحرارة الشديدة في ارتفاع ضغط الدم بسبب عمل الجسم بجهد أكبر لمحاولة الحفاظ على البرودة والسماح بالتعرق.