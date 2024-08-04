الإثنين 5 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

منصة "ثريدز" تستقطب 200 مليون مستخدم

شعار منصة "ثريدز"
4 أغسطس 2024 10:13

 كشفت شركة ميتا بلاتفورمس الأميركية للتكنولوجيا عن وصول عدد المستخدمين النشيطين لمنصة التدوينات القصيرة ثريدز  التابعة للشركة إلى أكثر من 200 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقال آدم موسيري رئيس منصة التواصل الاجتماعي إنتسجرام التابعة لمجموعة ميتا إن عدد مستخدمي ثريدز المنافسة لمنصة إكس (تويتر سابقا)وصل إلى 200 مليون  مستخدم خلال 13 شهرا فقط  منذ إطلاق هذه الخدمة. ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن موسيري القول "أنا سعيد بالإعلان عن وصولنا إلى 200 مليون مستخدم على ثريدز. أملي أن تستطيع منصة ثريدز  تحفيز الأفكار  التي تجمع الناس معا  واستمرار نمو هذا التجمع المدهش".

وتحقق خدمة ثريدز نموا قويا، منذ إطلاقها  في يوليو 2023 حيث وصلت إلى 150 مليون مستخدم في أبريل الماضي ثم 175 مليون مستخدم  في يوليو مع الذكرى الأولى لإطلاقها، قبل أن تصل إلى 200 مليون مستخدم  بعد شهر من ذلك.

أخبار ذات صلة
432 مليون مستخدم يومياً لـ«سنابشات»
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

وفي العام الماضي قال  تسوكربيرج إن ثريدز تمتلك "فرصة جيدة" لكي تصبح منصة تضم أكثر من مليار مستخدم. وفي مؤتمر إعلان نتائج ميتا للربع الثاني من العام الحالي  قال تسوكربيرج إن منصة ثريدز تمضي في مسار نمو جيد. وأضاف "نحقق تقدما مطردا نحو بناء ما يبدو أنه سيكون تطبيق تواصل اجتماعي كبيرا آخر. نحن نرى انخراطا أعمق مع المنصة... أنا سعيد للغاية بالمسار هنا".

المصدر: وكالات
ثريدز
تويتر
منصات التواصل الاجتماعي
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
"الخارجية" توجه نداء إلى مواطني الإمارات في بريطانيا
اليوم 20:38
بريطانيا تحطم «عالمي» السرعة في الدراجات
الرياضة
بريطانيا تحطم «عالمي» السرعة في الدراجات
اليوم 20:42
بطل ألمانيا ينهي مسيرته الدولية
الرياضة
بطل ألمانيا ينهي مسيرته الدولية
اليوم 20:34
بريمر ويوفنتوس.. «عقد طويل»
الرياضة
بريمر ويوفنتوس.. «عقد طويل»
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©