منصة "ثريدز" تستقطب 200 مليون مستخدم

كشفت شركة ميتا بلاتفورمس الأميركية للتكنولوجيا عن وصول عدد المستخدمين النشيطين لمنصة التدوينات القصيرة ثريدز التابعة للشركة إلى أكثر من 200 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقال آدم موسيري رئيس منصة التواصل الاجتماعي إنتسجرام التابعة لمجموعة ميتا إن عدد مستخدمي ثريدز المنافسة لمنصة إكس (تويتر سابقا)وصل إلى 200 مليون مستخدم خلال 13 شهرا فقط منذ إطلاق هذه الخدمة. ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن موسيري القول "أنا سعيد بالإعلان عن وصولنا إلى 200 مليون مستخدم على ثريدز. أملي أن تستطيع منصة ثريدز تحفيز الأفكار التي تجمع الناس معا واستمرار نمو هذا التجمع المدهش".

وتحقق خدمة ثريدز نموا قويا، منذ إطلاقها في يوليو 2023 حيث وصلت إلى 150 مليون مستخدم في أبريل الماضي ثم 175 مليون مستخدم في يوليو مع الذكرى الأولى لإطلاقها، قبل أن تصل إلى 200 مليون مستخدم بعد شهر من ذلك.

وفي العام الماضي قال تسوكربيرج إن ثريدز تمتلك "فرصة جيدة" لكي تصبح منصة تضم أكثر من مليار مستخدم. وفي مؤتمر إعلان نتائج ميتا للربع الثاني من العام الحالي قال تسوكربيرج إن منصة ثريدز تمضي في مسار نمو جيد. وأضاف "نحقق تقدما مطردا نحو بناء ما يبدو أنه سيكون تطبيق تواصل اجتماعي كبيرا آخر. نحن نرى انخراطا أعمق مع المنصة... أنا سعيد للغاية بالمسار هنا".