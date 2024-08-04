إيلون ماسك يحافظ على مكانته كأغنى رجل في العالم

حافظ الملياردير الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على مكانته كأغنى رجل في العالم، بحسب قائمة "فوربس" لأغنى أثرياء العالم، وذلك على الرغم من أن أسهم التكنولوجيا المتقلبة أعادت ترتيب أسماء أبرز 10 أشخاص في القائمة.



وعلى الرغم من تراجع الأسهم الأميركية بشدة في الآونة الأخيرة، إلا أن ماسك حافظ مكانته على رأس القائمة بثروة قيمتها 226.9 مليار دولار.وفق سكاي نيوز عربية.

وجاء جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون العملاقة في المرتبة الثانية، بثروة تقدر بنحو 187.1 مليار دولار، ورجل الأعمال الفرنسي بيرنارد أرنو مؤسسة شركة LVMH في المرتبة الثالثة بثروة قيمتها 175.4 مليار دولار.

وتبلغ ثروة أغنى 10 أشخاص في العالم مجتمعة حتى الأول من أغسطس 2024 نحو 1.63 تريليون دولار أي أقل بنحو 25 مليار دولار عن الشهر الماضي.

إذ تراجع الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ مركزاً، ليصبح الرابع على القائمة بثروة قيمتها 171.2 مليار دولار.

فيما صعد المستثمر الأميركي الشهير وارن بافيت ثلاثة مراكز، وكان هو أكبر الرابحين على القائمة، إلى المركز السابع، بثروة تصل إلى 134.6 مليار دولار.

وكان الخاسر الأكبر بين أثرياء العالم هو قطب السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو الذي كان أغنى شخص في العالم من فبراير حتى أواخر مايو.