مركبة شحن تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية

انطلق صاروخ "فالكون 9" حاملا مركبة "سيجنوس" لشحن الإمدادات في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم الأحد، بعد أيام قليلة من توقف دام أسبوعين جراء مشاكل في الإطلاق.

وانطلقت المركبة الفضائية من مجمع "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا الأميركية، وبثت عملية الإطلاق عبر الإنترنت من جانب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

تحمل المركبة أدوات وحمولة لاستخراج المياه وإجراء أبحاث تتعلق بالخلايا الجذعية ضمن تجارب تجري في ظروف انعدام الجاذبية في محطة الفضاء الدولية.

يتوقع أن تستغرق مركبة الشحن "سيجنوس" نحو 40 ساعة للالتحام بمحطة الفضاء.

كانت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أوقفت عمليات إطلاق صواريخ "فالكون 9"، التي تصنعها شركة الفضاء الخاصة "سبيس إكس"، لمدة أسبوعين تقريبا اعتبارا من 11 يوليو الماضي جراء صعوبات في عملية الاشتعال في مرحلة دفع ثانية.

تعد عملية الإطلاق، التي تمت اليوم الأحد، الرحلة الـ21 لنقل الإمدادات التي تقوم بها مركبة الشحن "سيجنوس" إلى محطة الفضاء الدولية.