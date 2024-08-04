شيخة الجابري تكتب: متلازمة رقص المشاهير

بحثتُ عن وصف للحالة التي تعتري بعض أو غالبية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فلم أجد حقيقةً في قاموس اللغة وصفاً دقيقاً يمكن أن ينطبق عليها، فالجنون الذي نشاهده من خلال تلك الوسائط تعدى المعايير الأخلاقية عند بعض المشاهير، الذين يتخذون من هذه الوسائل طرقاً للكسب المادي السريع بكل الصيغ المتاحة التي تدرّ عليهم أرباحاً طائلة.

إنّ جُلَّ ما يخشاه المرء أن يؤدي استشراء هذه الحالة التي تتزايد يوماً بعد يوم، إلى إنتاج جيل مادي بالدرجة الأولى، فالأسرة التي تتخذ هذه الطرق سبيلاً للوصول إلى المال، لن يكون أحد همومها أن تُصدّر لمجتمعها نماذج لأبناء خارج إطار القناعة التي تعمل على أساسها تلك الأسرة، ونحنُ نرى اليوم العديد من الفاشنيستات اللائي يصطحبن بناتهن معهن أينما توجهن، في إطار تدريبهن على استلام المهام فيما بعد.

هي متلازمة مرضية يمكن أن نُطلق عليها «متلازمة رقص المشاهير»، التي يشترك بعضهم في خصائصها من شكل الظهور إلى طريقة الاستعراض والكلام، ونوع الموسيقى التي يفضلون الرقص عليها، من أغانٍ شعبية إلى أغاني فرق «طايح حظها»، والمتلازمة هي مجموعة من العلامات والأعراض الطبية التي ترتبط ببعضها البعض، وهي مشتقة في الأصل من كلمة يونانية تعني التزامن، حيث إن، المرض يظهر بشكل متزامن مع بداية ظهور الأعراض، ثم يصبح مشتركاً بين فئات مختلفة.

لا يتوقف الأمر على «الرقص» فقط، ولكن هناك فوضى أخلاقية متزايدة يقودها من يعتقد جماهيرهم بأنهم نجومٌ يُضرب بهم المثل في التألق والإبداع والحضور الجماهيري، وهم الذين حينما تسنح الفرص، وهي سانحة لهم طوال الوقت، لا يتوانون عن كشف ما بمنازلهم وتفاصيلهم اليومية، فتلك الفنانة التي يعشقها الجماهير، لا تتوانى طوال الوقت عن استعراض هبات الله لها، والحقيقة أننا إزاء هذا التراجع الأخلاقي ليس بوسعنا إلا أن نتساءل.. أين المعيار القيمي في حياة هؤلاء؟

إن «متلازمة الرقص» التي يعاني منها كثيرٌ ممن يتراكضون خلف المال، تُظهر لنا بوضوح أنهم يعانون من أزمات نفسية، فغالبية أولئك جاؤوا من ظروف وأسر ومجتمعات، كانوا فيها على الهامش يمارسون مهناً متواضعة، وبعضهم ربما حتى هذه الفرصة لا يملكها، وعندما تهيأت لهم أظهروا إفلاسهم، وكشفوا ضعفهم وضآلتهم، لينطبق عليهم المثل القائل «قال: مِتى رِقيتْ القَصِر.. قال لِه: أمْس العَصِر».