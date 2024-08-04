أحمد وفيق.. طبيب «السراب»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهى الممثل أحمد وفيق من تصوير دوره قي مسلسل «السراب»، ويجسد خلاله شخصية طبيب مشهور يقع في العديد من الأزمات التي تقلب حياته رأساً على عقب، وتدور أحداثه في 10 حلقات حول عالم المال والأعمال، والضغوط التي يتعرض لها العاملون به، مع كشف الجانب المظلم من حياتهم، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد، بطولة خالد النبوي، ونجلاء بدر.

ينتظر وفيق عرض مسلسل «المدينة الجامعية»، حيث يجسد شخصية مشرف يواجه العديد من التحديات في عمله، والعمل ينتمي إلى الدراما القصيرة من 10 حلقات، وتدور أحدثه حول العقبات التي تواجه العاملين في المدن الجامعية، تأليف سيد شحاتة، وفكرة وإخراج حسين السيد، ويشارك في بطولته ميدو عادل، وحورية فرغلي.

وعلى الصعيد السينمائي، انتهى من تصوير مشاهده في فيلم «الغربان» ويجسد فيه شخصية قائد قبيلة عربية، وتدور الأحداث في أربعينيات القرن الماضي، متناولاً فترة الحرب العالمية الثانية، مع تسليط الضوء على معركة رومل الشهيرة بمدينة العلمين، تأليف وإخراج ياسين حسن، وبطولة عمرو سعد، ومي عمر.

بعد 4 سنوات

بعد تأجيل لفترة 4 سنوات، يتنظر أحمد طرح فيلم «حفلة 9»، ويجسد خلاله شخصية طبيب جراح، وتدور أحداثه حول حفل فني تقع به جريمة قتل، لتتوالى الأحداث لكشف غموضها، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج عبد المنعم ربيع، ويشارك في بطولته طارق لطفي، وغادة عبد الرزاق.