نيللي كريم.. «هابي بيرث داي»

سعيد ياسين (القاهرة)

تواصل نيللي كريم حضورها السينمائي، من خلال 4 أفلام جديدة من المقرر عرضها، خلال الفترة المقبلة، أولها «هابي بيرث داي» مع حنان مطاوع وشريف سلامة، وتأليف وإخراج سارة جوهر، ويتناول العديد من القضايا أهمها عمالة الأطفال، وتجسد فيه شخصية مطلقة، تواجه العديد من الصعوبات الاجتماعية والإنسانية، ولكنها تتمكن بالصبر والإرادة من التغلب عليها.

والفيلم الثاني «شريط 6» الذي تأجل تصويره طوال العامين الماضيين لأسباب إنتاجية، وتجسد فيه شخصية طبيبة أمراض نفسية تجد صعوبات كبيرة ومتشابكة في حل قضايا الشباب والأزمات التي يتعرضون لها، ويشاركها بطولته خالد الصاوي ووفاء عامر وهدى المفتي وأحمد خالد صالح وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة. والثالث فيلم «الاسترليني» الذي تتعاون فيه للمرة الأولى مع محمد هنيدي وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، أما الفيلم الرابع فتحضر فيه نيللي ضيفة شرف، وهو«الست» الذي يتناول قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم، وتلعب بطولته منى زكي، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وعلى صعيد الدراما، تفاضل كريم حالياً بين أكثر من عمل، لتختار منها مسلسلاً تخوض به السباق الرمضاني المقبل بعدما حرصت على التواجد في الموسم طوال السنوات الماضية، بأعمال منها «عملة نادرة» و«فاتن أمل حربي» و«ضد الكسر» و«ب 100 وش»، و«اختفاء» و«لأعلى سعر»، و«سقوط حر» و«سجن النسا» و«ذات»، وآخرها «فراولة» في رمضان الماضي.