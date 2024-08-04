«إعلامي المستقبل».. تصقل مواهب الأطفال

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

من أجل تنمية مهارات التأثير والإقناع لدى الأطفال، ورفع كفاءة الإلقاء والتقديم، والتعرف على أحدث التقنيات، وبناء قدرات إعلامية في المجتمع، في ظل استثمار الإجازة الصيفية، تنظم مؤسسة التنمية الأسرية مبادرة «إعلامي المستقبل»، في دورتها الخامسة، لصقل مواهب الأطفال في مجال الظهور والتأثير والمسرح الاستعراضي، عبر ورش متخصصة وزيارات ميدانية، لمنحهم فرصة الظهور والتأثير الإعلامي عبر رسائل اجتماعية هادفة، ما يسهم في تنمية مهاراتهم.

هذه المبادرة المكثفة، تنظمها المؤسسة، وتتواصل حتى أكتوبر 2024، وتضم أكثر من 50 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 8 و18عاماً.

ورش وجلسات

قالت فاطمة راشد الظنحاني، مسؤولة مبادرة «إعلامي المستقبل»، إن المبادرة التي تُنفذ حالياً في 3 مراكز تابعة للمؤسسة بشكل مكثف، وهي: مركز أبوظبي وجبل حفيت والمرفأ، تعتمد على تقديم مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة، يعرض فيه المشاركون مهاراتهم الإعلامية المختلفة، من خلال فيديو هادف يحتوي على رسالة اجتماعية إيجابية، مشيرةً إلى أن الأطفال يستفيدون من عدة ورش، لاستثمار وقت الإجازات الصيفية بما يعود عليهم بالنفع، ضمن برنامج متكامل يستكشف مواهب الأطفال في مجالات الإعلام المختلفة وصقلها وإكسابهم مهارات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز أسلوب الحياة الصحي والإيجابي، والعمل ضمن مجموعات، وتعمل المبادرة على تشجيع الأطفال على تنمية مهاراتهم الإعلامية المختلفة، وتسليط الضوء على المواهب وتشجيعها، وتوفير بيئة مرحة وآمنة للتعبير الإبداعي.

تقنيات التصوير

وأشارت الظنحاني إلى أن المبادرة تستهدف هذه السنة تنمية المهارات الإعلامية، وتأثير المسرح الاستعراضي والتعرف على تقنيات التصوير الحديثة في مجالات الكتابة، الإلقاء، المونتاج، وتصوير وتقديم الفيديوهات المجتمعية، وأضافت: «تضم المبادرة مجموعة من الأطفال الموهوبين في مجال الإلقاء والتصوير، لافتة إلى أن هناك أكثر من 10 أطفال يشاركون في «إعلامي المستقبل» منذ انطلاقها عام 2019، وباتوا حالياً يتمتعون بمهارات عالية في مختلف المجالات.

شروط

وعن شروط الاشتراك في مبادرة «إعلامي المستقبل» أوضحت الظنحاني أنها تستقطب الأطفال من 8 إلى 18 عاماً، وتعتمد على إرسال مقطع فيديو للمشارك لا يتجاوز مدة دقيقة واحدة، يعرض فيها الطفل مهاراته الإعلامية، عبر رسالة هادفة تفيد المجتمع، وتقتصر مجالات المشاركة على: المثقف الصغير، المتحدث البارع، التمثيل، رائد التواصل الاجتماعي الصغير، عريف للحفلات، الراوي الصغير».

مؤثرون إيجابيون

بدوره، قال المصور منصور المنصوري، إنه سعيد بالمشاركة في تدريب هؤلاء الأطفال بهذه المبادرة، لافتاً إلى أنه لاحظ التطور الكبير للمنتسبين الذين بات لهم حضور لافت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقدمون أنفسهم بكل ثقة وبطريقة صحيحة، مؤكداً أهمية تدريب وتمكين الأطفال في مجال الإعلام وتوعيتهم بالاستعمال الهادف لهذه الوسائل منذ الصغر، وتوجيههم بالطريقة المثلى كي يكونوا مؤثرين إيجابيين، وقدوة لأقرانهم وحاملي رسائل اجتماعية.

أهداف

هناك أهداف تدريبية تسعى المبادرة إلى تحقيقها، منها تعزيز الثقة بالنفس، تنمية مهارات التأثير والإقناع، تمارين عملية تعزز مهارات الإلقاء والتقديم، كيفية اختيار الإضاءة المناسبة، التعرف على أحدث التقنيات، التعرف على أهم زوايا التصوير وأكثرها جاذبية، أساسيات كتابة السيناريو، سيناريو العمل المسرحي، كيفية تحويل القصة إلى مشهد تمثيلي، مفردات المسرح الاستعراضي، الكلمات المغناة وتأثيرها على العرض، الصوت وتأثيره على المسرح الاستعراضي، تطبيقات عملية، التعرف عن قرب على قنوات الإعلام المحلية وآلية العمل، تصوير فيديو عدد (2) للترويج عن المؤسسة، تعلم مهارات حياتية مثل: القيادة، الصبر، الإدارة وحسن التصرف، ترجمة ما تم تعلمه خلال البرامج التدريبية الخاصة بمبادرة «إعلامي المستقبل»، وتقديم مسرحيات استعراضية ذات أثر على المجتمع. كما يستفيد الأطفال من عدة فعاليات أخرى، منها: رحلة إلى صحيفة «الاتحاد»، رحلة تصوير مع المصور منصور المنصوري، رحلة إلى نادي الفروسية، مشاركة أعضاء المبادرة في إدارة مسرح ملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة، وفي فعاليات مكتبة زايد الإنسانية.

حفل تخرُّج

أشارت فاطمة الظنحاني إلى أنه سيتم تنظيم حفل تخرُّج للأطفال المشاركين وعرض إنجازاتهم نهاية العام، أو خلال الإجازة الصيفية، ضمن «ملتقى إعلامي المستقبل»، وهذا الحفل يتولى إخراجه مجموعة من الأطفال المتمكنين إعلامياً في مختلف المجالات، لنقل رسالتهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية للمجتمع، وتعريف الجمهور بهم كمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.