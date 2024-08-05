«شروق» تطلق «مهرجان شاطئ الشارقة»

الشارقة (الاتحاد) أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عن إطلاق الدورة الأولى من «مهرجان شاطئ الشارقة»، الذي ينظم لأول مرة في شاطئ الحيرة، وذلك خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، من الساعة 4:00 مساءً وحتى 10:00 مساءً يومياً، بهدف توفير تجربة فريدة للأفراد والعائلات، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الشاطئية والرياضية والترفيهية في مناطق متنوعة، تبدأ بمنطقة الرياضات البحرية والشاطئية، والتي تتيح للزوار ممارسة عدد من الرياضات المائية مثل: التجديف، والمشاركة في مسابقات كرة الطائرة الشاطئية، ومغامرات التسلق ومسار اجتياز العقبات، بالإضافة إلى منطقة ألعاب مائية مخصصة للأطفال، إلى جانب منطقة الصحة والرياضة، التي يحظى فيها الزوار بفرصة المشاركة في جلسات اليوغا، والأيروبكس، والزومبا، وينظِّم المهرجان حفلات موسيقية يومياً، كما يخصص منصة لعرض أفلام سينمائية على الشاطئ، بالإضافة إلى برنامج جلسات قرائية وعروض الدمى، ومجموعة متنوعة من الألعاب وورش العمل التفاعلية للأطفال واليافعين والكبار، ويقدم المهرجان تجربة ثقافية وتجارية فريدة، من خلال سوق الحرف اليدوية والتراثية، كما يتضمن مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية والمحلية.