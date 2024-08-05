«منصة الثريا» تعود بنسختها الثالثة

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، تعود «منصة الثريا» بنسختها الثالثة المقرّر تنظيمها في الفترة بين 26 - 30 يناير المقبل 2025 في العاصمة أبوظبي في قاعة المارينا - أدنيك.

وتأتي الفعالية بشراكة استراتيجية مع «أبوظبي للإعلام» وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وتوفّر هذه النسخة منصة إبداعية تُتيح لأكثر من 200 مصمّم تسليط الضوء على مواهبهم وتجسيد أفكارهم الإبداعية في مجال التصميم والأزياء، من خلال مجموعة غنية ومتنوّعة من تصاميم المنتجات المبتكرة. ولا تكتفي «منصة الثريا» بالتعريف بالمواهب المُميّزة في المنطقة فحسب، بل تشكل أيضاً دعوةً للمتخصصين والفنانين العالميين لمشاركة إبداعاتهم مع المجتمع المحلي.

ويعكس برنامج هذه الفعالية السنوية التزام إمارة أبوظبي المستمرّ لدعم مختلف الأنشطة التي تعزز المكانة الاقتصادية والسياحية لدولة الإمارات مؤكدةً بذلك دورها كقلب نابض بالحياة والابتكار في الاقتصاد العالمي.

وتشهد الفعالية الاستثنائية سنوياً إقبالاً واسعاً لمحبي التميز، وتستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى العاصمة أبوظبي لزيارة المعرض واكتشاف أحدث صيحات الموضة والسبق في عالم الجمال، وحضور الفعاليات الثقافية والترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.