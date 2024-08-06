«صيف الشارقة».. رحلة استكشافية

الشارقة (الاتحاد) خلال إجازة الصيف، ينعم الشباب والأطفال في إمارة الشارقة بسلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، حيث تقدم وجهات الإمارة برامج صيفية وورشاً إبداعية تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات، من الفنون إلى العلوم، ومن الأنشطة الرياضية إلى المهارات الحياتية، ليستثمر الجيل الجديد أوقاته في اكتساب المعارف، وصقل المواهب، في بيئة داعمة للإبداع والتعلم والتطوير المستمر. وتستمر المخيمات الصيفية في «بيت الحكمة» حتى نهاية أغسطس الجاري، وتستهدف الأطفال والشباب، حيث تغطي مجالات متنوعة مثل الابتكار الرقمي، والبرمجة، والمهارات الحياتية والفنية والإبداعية. وتتضمن ورشاً مثل استخدام تقنيات التصنيع الرقمي في فنون الفسيفساء والتطريز، وتصميم قوالب الصابون ثلاثية الأبعاد، والكروشيه الإبداعي، وصناعة المخبوزات، وفن إعداد القهوة المختصة.

وتوفر هذه المخيمات بيئة محفزة للإبداع والتعلم، وتساعد المشاركين على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم.وأطلقت «ناشئة الشارقة» فعاليات «صيفك ويانا» الحافلة بنحو 300 نشاط وبرنامج متنوع على مدى شهر أغسطس، تستهدف الناشئة من عمر 13 - 18 عاماً، وتغطي مجالات واسعة تشمل: الفنون، العلوم، التكنولوجيا، الرياضة، والمهارات، ومنها مختبر المهارات، الذي يتضمن أكثر من 100 برنامج تأسيسي ضمن 10 محاور، منها مختبر المهارات المهنية ومختبر الفنون التشكيلية ومختبر العلوم والتكنولوجيا ومختبر الفنون السينمائية، ومختبر الأنشطة الرياضية، ومختبر فنون الحضارة الإسلامية، وتنظمه في مراكزها بواسط وخورفكان وكلباء ودبا الحصن. ويربط متحف الشارقة للتاريخ الطبيعي والنباتي بين الماضي والحاضر من خلال ورشه التي تستمر في أيام متفرقة على مدار شهر أغسطس، وتستهدف الفئة من 3 - 15 سنة، وتركز على دراسة الأحافير والبراكين والبيئة الطبيعية، إلى جانب ورش تنمية المهارات اليدوية للأطفال، مثل ورشة صنع القناع والرسم على الوجه. كما تستضيف متاحف الشارقة مخيم «إجازة سعيدة» الصيفي للأطفال والشباب على فترتين: من 5 - 8 أغسطس، ومن 12 - 15 أغسطس، الذي يوفر للمشاركين تجربة تعليمية ممتعة، من خلال ورشتي «المهن البحرية» و«الكائنات البحرية».

وتقدم الحديقة الإسلامية ورش عمل تعليمية وترفيهية متنوعة تستهدف الأطفال والشباب، وتستمر طوال شهر أغسطس، حيث يمكنهم التعرف على النباتات المذكورة في القرآن والسنة، وتعلم كيفية استخراج العصارة الطبيعية من الصبار، وصنع الحبر الطبيعي من الصمغ العربي، وعمل ميداليات من الطين مستوحاة من نباتات الحديقة، وكلها تهدف إلى ربط الجانب الروحي بالعلم والمعرفة، وتزويد المشاركين بمعرفة عميقة بالنباتات وفوائدها. يقدم البرنامج التعليمي الصيفي في مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة متنوعة من الورش الفنية المجانية للأطفال والشباب والكبار في معهد الشارقة للفنون ومركز الحمرية للفنون، والتي تمكّن المشاركين من استكشاف فنون مثل الرسم، النحت، التصوير الفوتوغرافي، والموسيقى. منها ورشة «إمكانيات الصوت والموسيقي في الفن المعاصر»، يومي 3 و4 أغسطس في معهد الشارقة للفنون بمنطقة الشويهين، و«الرسم بالنص» من 5 - 8 أغسطس في معهد الشارقة للفنون بالشارقة، إلى جانب ورشة «اصنع قناع حيوان» في مركز الحمرية للفنون، وورشة «الطباعة الحريرية على الطين» يوم 7 أغسطس في مركز الذيد للفنون، وورشة «الصباغة بألوان طبيعية» في استديوهات الحمرية.

وتقدم جزيرة النور مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل الجذابة للأطفال للاستمتاع بها أيام العطلات الأسبوعية لغاية سبتمبر المقبل، وتتضمن الأنشطة ورشة «المزارع الصغير» و«صناعة كولاج الفراشات» والفن في الطبيعة، وأنشطة فنون وحرف يدوية وأنشطة تلوين، وسواها من الفعاليات.