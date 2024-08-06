ياسمين تواجه «السوشال ميديا»

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد ياسمين رئيس لتصوير دورها في مسلسل بعنوان «رقم سري». وقالت إن العمل هو الجزء الثاني من مسلسل «صوت وصورة»، الذي قامت ببطولته حنان مطاوع، ولكن بقصة جديدة ومختلفة عن الجزء الأول، ويناقش مساوئ التكنولوجيا والسوشال ميديا، وتأثير الذكاء الاصطناعي على حياتنا، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

وأشارت ياسمين إلى أنها تنتهي من تصوير مسلسل «جودر 2» من 15 حلقة، بعدما عُرض الجزء الأول في رمضان الماضي على قناة أبوظبي، وتجسد خلاله شخصية «شهرزاد»، فيما يجسد دور شهريار ياسر جلال ويشارك في البطولة نور، تارا عماد، وفاء عامر، وجيهان الشماشرجي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

وتنتظر عرض فيلمها «الفستان الأبيض» الذي تؤدي فيه دور عاملة في مطعم وجبات سريعة، بطولة أسماء جلال وأحمد خالد صالح وميمي جمال وسلوى محمد علي، تأليف وإخراج جيلان علاء في أولى تجاربها الإخراجية. وكان آخر ظهور سينمائي لياسمين في فيلم «أنا لحبيبي»، ودارت أحداثه حول قصة حب رومانسية تواجه الكثير من التحديات.