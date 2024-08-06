الأربعاء 7 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ياسمين تواجه «السوشال ميديا»

ياسمين تواجه «السوشال ميديا»
7 أغسطس 2024 01:00

محمد قناوي (القاهرة)

أخبار ذات صلة
حنان مطاوع.. تستعد لـ«تقاطع طرق»
8 مسلسلات.. تتنافس في موسم الصيف

تستعد ياسمين رئيس لتصوير دورها في مسلسل بعنوان «رقم سري». وقالت إن العمل هو الجزء الثاني من مسلسل «صوت وصورة»، الذي قامت ببطولته حنان مطاوع، ولكن بقصة جديدة ومختلفة عن الجزء الأول، ويناقش مساوئ التكنولوجيا والسوشال ميديا، وتأثير الذكاء الاصطناعي على حياتنا، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.
وأشارت ياسمين إلى أنها تنتهي من تصوير مسلسل «جودر 2» من 15 حلقة، بعدما عُرض الجزء الأول في رمضان الماضي على قناة أبوظبي، وتجسد خلاله شخصية «شهرزاد»، فيما يجسد دور شهريار ياسر جلال ويشارك في البطولة نور، تارا عماد، وفاء عامر، وجيهان الشماشرجي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.
وتنتظر عرض فيلمها «الفستان الأبيض» الذي تؤدي فيه دور عاملة في مطعم وجبات سريعة، بطولة أسماء جلال وأحمد خالد صالح وميمي جمال وسلوى محمد علي، تأليف وإخراج جيلان علاء في أولى تجاربها الإخراجية. وكان آخر ظهور سينمائي لياسمين في فيلم «أنا لحبيبي»، ودارت أحداثه حول قصة حب رومانسية تواجه الكثير من التحديات.

ياسمين رئيس
الدراما
الدراما المصرية
شهرزاد
ميمي جمال
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
العاصفة «ديبي» تتسبب بأمطار غزيرة قبالة جنوب شرق أميركا
الأخبار العالمية
العاصفة «ديبي» تتسبب بأمطار غزيرة قبالة جنوب شرق أميركا
اليوم 20:03
3 زلازل تضرب جزيرة كريت اليونانية
الأخبار العالمية
3 زلازل تضرب جزيرة كريت اليونانية
اليوم 19:56
التونسي الجندوبي يكتفي باللعب على برونزية التايكوندو
الرياضة
التونسي الجندوبي يكتفي باللعب على برونزية التايكوندو
اليوم 19:46
بكاء على «ضفاف البرونزية» وقفزة من الفرح في الماء!!
الرياضة
بكاء على «ضفاف البرونزية» وقفزة من الفرح في الماء!!
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©