افتتاح «فيراري إي سبورتز أرينا» في 29 أغسطس

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد «عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي»، لإحداث نقلة نوعية في مشهد الترفيه، من خلال افتتاح مرفق «عالم فيراري إي سبورتز أرينا» الجديد في 29 أغسطس، ليكون بمثابة الوجهة المثالية الجديدة لعشاق الألعاب الإلكترونية ومحبي مشاعر الحماس والسرعة وسباقات الفورمولا. وتعتبر هذه الإضافة نقلة نوعية تجسد التزام المدينة الترفيهية بتقديم تجارب ترفيهية غير مسبوقة ترتقي لأعلى المستويات العالمية.

وقال فيصل النعيمي، مدير عام «عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي»: صمِّم هذا المرفق المتطور ليمنح الضيوف تجربة ترفيهية استثنائية في عالم السباقات الافتراضية. ونسعى باستمرار إلى تطوير التجارب المتنوعة وإثرائها بأفضل العروض لتلبية الاحتياجات والرغبات المختلفة للضيوف، ولضمان تقديم كل ما هو جديد، تأكيداً على استمرارية تفوقنا وريادتنا عالمياً. ويعزز المرفق الجديد التزامنا بدعم السياحة في أبوظبي والدولة، ودفع الجهود الرامية إلى استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ونتطلع لأن يكون هذا المرفق وجهة رئيسة للسياح ومحبي الرياضات الإلكترونية والسباقات الافتراضية، بما يساهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة سياحية عالمية رائدة.

ويضم المرفق الجديد 20 جهاز محاكاة متطور للعبة الفيديو الشهيرة «جراند توريزمو»، منها 17 جهازاً مخصصاً للضيوف الكبار و3 أجهزة مخصصة للصغار، ما يضمن بيئة ترفيهية مثالية للعائلات والضيوف من مختلف الأعمار. ويمكن للزوار الانغماس في تجربة مشوّقة عبر 3 أجهزة محاكاة لسباقات «الفورمولا - 1»، والتي تصطحب المشاركين في تجربة مليئة بالتشويق تمتاز بها قيادة سيارات سباق فيراري على حلبات السباقات الشهيرة، مثل حلبة مرسى ياس وسواها، إلى تجربة سباق «فورمولا - 1» فريدة من نوعها. وتُسهم ملامح الواقعية الفائقة التي تمتاز بها هذه الألعاب في تحقيق تطلعات الضيوف، وتقديم تجربة محاكاة سباقات افتراضية غير مسبوقة. ويضم المرفق الجديد مواقع مخصصة لأصحاب الهمم، حيث عدِّلت أجهزة «جراند توريزمو» لتلبية احتياجاتهم واهتماماتهم الخاصة، ما يعكس التزام «عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي» بدمج أصحاب الهمم، وتعزيز الشمولية في المجتمع، وتقديم تجارب ترفيهية شائقة ومتاحة للجميع.

ويمتاز المرفق الجديد بتصاميم وديكورات داخلية أنيقة تمزج ببراعة بين اللونين الأسود والأحمر، ممتدةً من الأرض إلى السقف، ما يضفي طابعاً راقياً ومميزاً على المكان. ويضم محطات ألعاب متقدمة مزودة بأجهزة كمبيوتر عالية الأداء، ومعدات احترافية، وأحدث وحدات التحكم التي تضمن تجربة ألعاب تلبي تطلعات عشاق الألعاب الإلكترونية.

ويستقبل «عالم فيراري إي سبورتز أرينا» ضيوفه يومياً من الساعة 10:00 صباحاً - 6:00 مساءً، حيث ستكون تجربة أجهزة محاكاة «جراند توريزمو» مشمولة ضمن تذكرة الدخول إلى المدينة الترفيهية.