"ناسا" ترجئ مهمة بسبب مشكلات في مركبة ستارلاينر

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إنها أرجأت إطلاقا روتينيا لرواد فضاء خاصا بشركة سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية لمدة شهر لإتاحة المزيد من الوقت لتحليل المشكلات التي تواجه مركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج والتي لا تزال ملتحمة بالمحطة.

وكان من المقرر في البداية إطلاق مركبة الفضاء (كرو دراجون) التابعة لسبيس إكس وعلى متنها أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في 18 أغسطس، لكن ناسا قالت أمس الثلاثاء إن هذه المهمة التي تحمل اسم (كرو-9) "لن تتم قبل" 24 سبتمبر.

وأضافت ناسا "يتيح هذا التعديل مزيدا من الوقت لمديري المهام لاستكمال التخطيط لعودة رحلة اختبار طاقم بوينج التابعة للوكالة والملتحمة حاليا بالمختبر الذي يدور في المدار".

وانطلقت مركبة ستارلاينر الفضائية التابعة لبوينج في يونيو، وعلى متنها أول رائدي فضاء يستخدمونها، إلى محطة الفضاء الدولية، وهو إنجاز حققته كبسولة كرو دراجون المماثلة التابعة لشركة سبيس إكس في عام 2020.



