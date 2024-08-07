الخميس 8 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

6 مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي

حديقة لينسويس مارنيانسيس في البرازيل
8 أغسطس 2024 00:50

ترجمة عزة يوسف (القاهرة)
اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» 6 مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي، وإليكم قائمة بها، حسبما ذكرها موقع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة:

تي هينوا إناتا
تقع تلك الجزر في بولينيزيا الفرنسية، وتعد مركزاً للتنوع البيولوجي البري والبحري، وموطناً لأكثر من 305 أنواع من النباتات، ومستوطناً استثنائياً للأسماك الساحلية والرخويات البحرية، كما أنها ذات أهمية ثقافية فيما يتعلق باحتلال أرخبيل ماركيساس من قبل شعب إناتا بين القرنين العاشر والتاسع عشر.

فلو كونتري
تحمي هذه المنطقة التي تقع في المملكة المتحدة، أحد أكبر النظم البيئية لمستنقعات الخث المتبقية في أوروبا، وهي أول موقع للتراث العالمي يركز على أراضي الخث، وتساعد عملية تكوين الخث المستمرة في عزل الكربون على نطاق واسع.

لينسويس مارنيانسيس
تتميز تلك الحديقة البرازيلية بمشهد من الكثبان الرملية الساحلية يحبس الأنفاس، وبها تشكيلات جيومورفولوجية فريدة شكلتها تفاعلات المناخ والمحيطات، مثل تكون بحيرات مؤقتة داخل الكثبان الرملية الساحلية الواسعة.

أخبار ذات صلة
لا تقل: ترميمٌ.. قل: إنقاذ التراث الإنساني
بيت محمد بن خليفة.. قصة تاريخية تعكس أسلوب الحياة وفن العمارة

صحراء بادان جاران
يقع هذا الموقع في منطقة الحكم الذاتي النائية في منغوليا الداخلية، وهو منظر طبيعي شديد الجفاف مشهورعالمياً به الكثير من البحيرات المذهلة، يعرض عدداً لا يحصى من الألوان التي تسببها الملوحة المتغيرة، والمجتمعات الميكروبية الفريدة لكل بحيرة.

محميات الطيور المهاجرة
تقع على ساحل البحر الأصفر بخليج بوهاي الصيني، وأضيف بعض أهم الموائل للطيور المهاجرة على طول طريق الطيران شرق آسيا- أستراليا إلى قائمة التراث لليونسكو، وقد أوصى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بإضافة المزيد من المواقع ذات الأهمية الحيوية لدعم الطيور المهاجرة.

كهف فيترينيتسا
يعد هذا الكهف أحد أطول الكهوف في البوسنة والهرسك، ويضم 231 تصنيفاً من التنوع البيولوجي الجوفي، وسيعمل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة مع الدولة هناك لضمان توفير مياه كافية لشبكة الكهوف.

مواقع التراث العالمي
المواقع التراثية
التراث
لجنة التراث العالمي
التراث العالمي
اليونسكو
منظمة اليونسكو
قائمة التراث العالمي
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
آثار زلزال في اليابان(أرشيفية)
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب اليابان
اليوم 12:10
آثار قصف تعلى منطقة في أوكرانيا
الأخبار العالمية
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط طائرات مسيرة
اليوم 12:02
علماء: ارتفاع حرارة المحيطات يهدد الحاجز المرجاني العظيم
الترفيه
علماء: ارتفاع حرارة المحيطات يهدد الحاجز المرجاني العظيم
اليوم 11:50
سفيان البقالي: حققت حلم والدتي وقدري الفوز بالميداليات
الرياضة
سفيان البقالي: حققت حلم والدتي وقدري الفوز بالميداليات
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©