ترجمة عزة يوسف (القاهرة)

اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» 6 مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي، وإليكم قائمة بها، حسبما ذكرها موقع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة:

تي هينوا إناتا

تقع تلك الجزر في بولينيزيا الفرنسية، وتعد مركزاً للتنوع البيولوجي البري والبحري، وموطناً لأكثر من 305 أنواع من النباتات، ومستوطناً استثنائياً للأسماك الساحلية والرخويات البحرية، كما أنها ذات أهمية ثقافية فيما يتعلق باحتلال أرخبيل ماركيساس من قبل شعب إناتا بين القرنين العاشر والتاسع عشر.

فلو كونتري

تحمي هذه المنطقة التي تقع في المملكة المتحدة، أحد أكبر النظم البيئية لمستنقعات الخث المتبقية في أوروبا، وهي أول موقع للتراث العالمي يركز على أراضي الخث، وتساعد عملية تكوين الخث المستمرة في عزل الكربون على نطاق واسع.

لينسويس مارنيانسيس

تتميز تلك الحديقة البرازيلية بمشهد من الكثبان الرملية الساحلية يحبس الأنفاس، وبها تشكيلات جيومورفولوجية فريدة شكلتها تفاعلات المناخ والمحيطات، مثل تكون بحيرات مؤقتة داخل الكثبان الرملية الساحلية الواسعة.

صحراء بادان جاران

يقع هذا الموقع في منطقة الحكم الذاتي النائية في منغوليا الداخلية، وهو منظر طبيعي شديد الجفاف مشهورعالمياً به الكثير من البحيرات المذهلة، يعرض عدداً لا يحصى من الألوان التي تسببها الملوحة المتغيرة، والمجتمعات الميكروبية الفريدة لكل بحيرة.

محميات الطيور المهاجرة

تقع على ساحل البحر الأصفر بخليج بوهاي الصيني، وأضيف بعض أهم الموائل للطيور المهاجرة على طول طريق الطيران شرق آسيا- أستراليا إلى قائمة التراث لليونسكو، وقد أوصى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بإضافة المزيد من المواقع ذات الأهمية الحيوية لدعم الطيور المهاجرة.

كهف فيترينيتسا

يعد هذا الكهف أحد أطول الكهوف في البوسنة والهرسك، ويضم 231 تصنيفاً من التنوع البيولوجي الجوفي، وسيعمل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة مع الدولة هناك لضمان توفير مياه كافية لشبكة الكهوف.