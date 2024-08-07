سوسن بدر بـ 6 وجوه

سعيد ياسين (القاهرة)

تعيش سوسن بدر حالة من النشاط الفني المكثف على صعيد السينما والدراما، وقالت إنها استأنفت تصوير دورها في مسلسل «أسود باهت» الذي خرج من سباق رمضان الماضي، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، ويتكون من 15 حلقة، تتناول كل خمس منها حكاية مختلفة، وتجسد في إحداها شخصية سيدة تبحث عن براءة ابن شقيقها المتهم في جريمة قتل، ويشاركها البطولة سهر الصايغ ومحمد علي رزق وهاجر الشرنوبي ومحمد عز وإخراج ممدوح زكي.

وتقوم قريباً بتصوير مسلسل «أمير العوامري» مع هاني سلامة ومي سليم وسلوى خطاب وميرهان حسين وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداثه حول حياة رجل أعمال يقع في حب سيدة، وتشهد علاقتهما العديد من صراعات المال والسلطة، وتنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا» مع هند صبري وظافر العابدين وإخراج هادي الباجوري، ويتناول مغامرة جديدة في الموسم الثاني من العمل.

وأشارت سوسن إلى أنها تواصل حضورها السينمائي، وتشارك في فيلمين جديدين، هما «الهوى سلطان» مع منة شلبي وأحمد داوود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي وتأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداثه في إطار رومانسي من خلال موظفة بمصلحة لديها عقدة من الرجال بسبب زواج والدها وهي صغيرة من امرأة أخرى بعد وفاة والدتها بفترة قصيرة، وتجسد فيه شخصية والدة مهندس يرتبط بعلاقة حب قوية.

والفيلم الثاني «في القلب» مع خالد سليم ونسرين طافش ومنة فضالي وإخراج مرقس عادل، وتجسد فيه شخصية والدة شاب ثري تتوفى زوجته ويتم نقل قلبها بعد الوفاة لفتاة أخرى تقع في غرام الشاب الذي يكتشف أنها تحمل قلب زوجته الراحلة.

وأضافت بدر أنها تصور حالياً الجزء الثاني من المسلسل الوثائقي «مصر أم الدنيا» من 10 حلقات تتناول فترة تاريخية مدتها ألفا عام، وتنوع الهوية المصرية عن طريق التعرف على الحضارات التي امتزجت بها مصر.