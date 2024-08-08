علماء: ارتفاع حرارة المحيطات يهدد الحاجز المرجاني العظيم

أظهر بحث أجراه علماء من مختلف الجامعات الأسترالية، أن درجات حرارة المياه في الحاجز المرجاني العظيم ومحيطه في أستراليا ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 400 عام على مدار العقد الماضي، ما يعرض أكبر شعاب مرجانية في العالم للخطر.

وذكر موقع "نيوز دوت كوم أستراليا"، أن دراسة جديدة مثيرة للقلق تم نشر نتائجها اليوم حذرت من أن الحاجز المرجاني العظيم سوف يستسلم حتما لتأثيرات تغير المناخ مع وصول درجات الحرارة في المياه المحيطة إلى أعلى مستوى منذ 400 عام.

وأضاف الموقع أن علماء المناخ وجدوا أن درجات حرارة سطح البحر في بحر المرجان المحيط بالشعاب المرجانية في الفترة من يناير إلى مارس من عام 2017 و2020 كانت الأكثر دفئا على الإطلاق منذ أربعة قرون، لكنها وصلت خلال الفترة نفسها من العام الحالي 2024 إلى مستويات "غير مسبوقة".

ونقل الموقع عن المحاضر في جامعة ملبورن والباحث الرئيسي بنجامين هينلي قوله إن ابيضاض المرجان الجماعي حدث "بشكل مأساوي" هذا العام نتيجة لارتفاع درجات حرارة البحر.

وأشارت نتائج البحث إلى أن العلماء أخذوا عينات من الشعاب المرجانية، وحللوها لقياس درجات حرارة المحيط في الصيف بالوصول إلى طبقات تعود إلى عام 1618.

وأوضحت أنه بالاستعانة أيضا ببيانات السفن والأقمار الصناعية التي تعود إلى حوالي 100 عام، خلص البحث إلى أن درجات حرارة المحيط التي كانت مستقرة لمئات السنين بدأت في الارتفاع منذ عام 1900 نتيجة لتأثير البشر.

ويمتد الحاجز المرجاني، أكبر نظام بيئي حي في العالم، لمسافة 2400 كيلومتر قبالة ساحل ولاية كوينزلاند في شمال أستراليا.

ومنذ عام 2016، شهد الحاجز المرجاني العظيم تبييضا هائلا للشعب المرجانية، وهو عملية تحول أجزاء كبيرة من الشعاب المرجانية إلى اللون الأبيض بسبب الإجهاد الحراري، ما يعرضها لخطر أكبر للموت.