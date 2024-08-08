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تلسكوب يكتشف المئات من أقمار الكويكبات الجديدة

تلسكوب يكتشف المئات من أقمار الكويكبات الجديدة
8 أغسطس 2024 13:40

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية اليوم الخميس، أن التلسكوب «جايا» الفضائي الأوروبي اكتشف المئات من أقمار الكويكبات المحتملة الجديدة. ويعتقد العلماء في وكالة الفضاء الأوروبية أنهم قد يكونوا اكتشفوا ما يصل إلى 352 كويكباً مزدوجاً جديداً بمساعدة التلسكوب الفضائي. 
ونقلت وكالة الفضاء الأوروبية عن واضعة الدراسة لوانا ليبيراتو، وهي من مرصد كوت دازور: «يصعب العثور على الكويكبات الثنائية لأنها تكون - في الأغلب - صغيرة جداً وبعيدة عنا». 
وأضافت: «رغم أننا نتوقع أن يكون هناك رفيق لنحو سدس الكويكبات، لم نجد حتى الآن سوى 500 فقط من مليار كويكب معروف في أنظمة ثنائية، ولكن هذا الاكتشاف يظهر أنه يوجد العديد من أقمار الكويكبات التي تنتظر فقط شخصاً ليكتشف وجودها». 
وتهدف مهمة التلسكوب «جايا» التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، إلى تسجيل مواقع وتحركات ومسافات ودرجة سطوع ما يقرب من ملياري جرم سماوي.

المصدر: د ب أ
كويكب
تلسكوب
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