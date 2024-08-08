8 أنشطة صيفية مفيدة للأطفال

ترجمة: عزة يوسف

تعاني الكثير من الأمهات مع أطفالهن خلال فترة الصيف والإجازات الطويلة، لاسيما إذا كن يعملن من المنزل، ونذكر بعض الأنشطة التي تبقي الأطفال مشغولين بينما تنجز الأمهات مهامهن، بحسب ما نشره موقع Medium الأميركي:

جدول يومي

يساعد ذلك في عمل نظام يومي للأطفال، مما يقلل من قلقهم ويجعلهم يشعرون بمزيد من الأمان، ويتضمن الجدول فقرات ثابتة للعمل والراحة واللعب والوجبات ووقت العائلة.

مساحة للعب

من الضروري تعيين مساحة قريبة منك يلعب فيها الأطفال بشكل مستقل عنك، وتتضمن الألعاب والألوان واللوازم الفنية لصنع أعمال مناسبة لأعمارهم.

خارج المنزل

توفر الأنشطة خارج المنزل، مثل ركوب الدراجات أو التنزه فرصة جيدة للأطفال لاستنشاق الهواء النقي، وممارسة التمارين البدنية والاستكشاف، ويساعدك أخذ فترات للراحة خلال النهار في مشاركتهم اللعب.

اللعب المستقل

يساهم اللعب المستقل عن الأبوين في تعزيز الإبداع ومهارات حل المشكلات، والاعتماد على النفس لدى الطفل.

التمثيل

يعزز اللعب عن طريق التظاهر أو التمثيل قدرات الطفل الإبداعية ومهارته الاجتماعية، ويمكنك تزويدهم بالملابس والأدوات اللازمة لتمثيل شخصية ما، والانخراط في سيناريوهات متنوعة وممتعة.

مشاريع فنية

يجب توفير الأدوات، مثل الورق وأقلام التلوين والغراء والمقص والملصقات، للقيام بمشاريع فنية أو مشاريع للعلوم أو صنع منزل للدُمى.

التطبيقات التعليمية

تمنح الألعاب والتطبيقات التعليمية متعة كبيرة للأطفال، ويمكنك إدراجها ضمن أنشطتهم اليومية والتركيز على مواضيع، مثل الرياضيات أو العلوم أو مهارات حل المشكلات.

القراءة

هي طريقة رائعة لتعزيز حب الكتب واستخدام الخيال، ويمكنك أنت وأطفالك الاستمتاع بالقراءة معاً، أو ترك طفلك يقرأ أو يستمع إلى الكتب الصوتية أثناء عملك.