الجمعة 9 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

فيلم «Late Night With the Devil».. الحلقة المرعبة

لقطة من الفيلم
9 أغسطس 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أحمد المرزوقي: «تيربو» نقلة نوعية
سوسن بدر بـ 6 وجوه

فكرة سينمائية مبتكرة تجمع بين عالم البرامج الحوارية والتجارب الخارقة للطبيعة، تولى كتابتها وإخراجها الأخوان الأستراليان كاميرون وكولين كيرنز، لتنفيذ فيلم Late Night With the Devil، من إنتاج «إيمج نيشن أبوظبي». 

كواليس
يعيد العمل الذي يعرض في صالات السينما المحلية، الجماهير إلى كواليس تصوير البرامج الحوارية في سبيعينيات القرن الماضي.

برنامج حواري
يشارك في بطولة الفيلم ديفيد داستمالشيان، لورا جوردون، إيان بليس، فيصل بازي، إنجريد توريلي وريس أوتيري، وتدور أحداثه عام 1977.

ظواهر
الفيلم يسرد قصة مضيف برنامج حواري في وقت متأخر من الليل، حيث يحدث خطأ في البث التلفزيوني المباشر، ما يطلق العنان لظواهر خارقة للطبيعة في استوديو التصوير.

عودة قوية
«جاك ديلوري» الذي يجسده دافيد داستمالشيان، مذيع برامج حوارية شهير، نجح في تقديم البرامج المباشرة «توك شو» التي تقدم في ساعات متأخرة من الليل، لكنه ابتعد عن التقديم التلفزيوني لفترة بسبب تعرضه لحالة نفسية بعد وفاة زوجته إثر المرض الخبيث، ويعود مجدداً وبقوة.

خلف الكواليس
تميز الفيلم بإعادة إحيائه لتقديم البرامج الحوارية في سبعينيات القرن الماضي، ونجح كاميرون وكولين كيرنز في تنفيذ مشاهد واقعية في تلك الفترة، من حيث الديكورات والملابس وألوان الاستوديو، إلى جانب عرض مشاهد من خلف الكواليس أثناء تقديم الإعلانات بين الفقرات المقدمة خلال الحلقة ما يجعل المشاهد يدخل في كواليس عالم التلفزيون.

ظواهر خارقة
دافيد داستمالشيان الذي قدم أدواراً متميزة في السينما كان آخرها «سويسايد سكواد» و«أوبنهايمر»، جسد شخصية «جاك ديلوري» باحترافية، واستضاف خلال الحلقة مجموعة من المتخصصين في عالم الظواهر الخارقة للطبيعة.
وتضمنت الحلقة فقرات كوميدية وأخرى استعراضية غنائية، وفجأة تتحول الحلقة إلى كابوس مرعب للضيوف، حينما يستضيف امرأة وابنتها، وتخبره الأم أن ابنتها تستطيع كشف بعض الأسرار للحضور، فتتحول الحلقة إلى يوم مرعب مباشرة على الهواء.

إيمج نيشن
إيمج نيشن أبوظبي
ايميج نيشن أبوظبي
السينما
الأفلام السينمائية
خلف الكواليس
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
فيضانات في الولايات المتحدة جراء العاصفة "ديبي"
الأخبار العالمية
العاصفة "ديبي" تسبب أمطارا غزيرة في ولايات أميركية
اليوم 20:25
ألابا.. «النبأ المشؤوم»!
الرياضة
ألابا.. «النبأ المشؤوم»!
اليوم 20:18
أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
الرياضة
أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
اليوم 20:15
علاف العدد «210» من مجلة «شاعر المليون»
الترفيه
صدور العدد «210» من مجلة «شاعر المليون»
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©