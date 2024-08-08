فيلم «Late Night With the Devil».. الحلقة المرعبة

أبوظبي (الاتحاد)

فكرة سينمائية مبتكرة تجمع بين عالم البرامج الحوارية والتجارب الخارقة للطبيعة، تولى كتابتها وإخراجها الأخوان الأستراليان كاميرون وكولين كيرنز، لتنفيذ فيلم Late Night With the Devil، من إنتاج «إيمج نيشن أبوظبي».



كواليس

يعيد العمل الذي يعرض في صالات السينما المحلية، الجماهير إلى كواليس تصوير البرامج الحوارية في سبيعينيات القرن الماضي.



برنامج حواري

يشارك في بطولة الفيلم ديفيد داستمالشيان، لورا جوردون، إيان بليس، فيصل بازي، إنجريد توريلي وريس أوتيري، وتدور أحداثه عام 1977.



ظواهر

الفيلم يسرد قصة مضيف برنامج حواري في وقت متأخر من الليل، حيث يحدث خطأ في البث التلفزيوني المباشر، ما يطلق العنان لظواهر خارقة للطبيعة في استوديو التصوير.



عودة قوية

«جاك ديلوري» الذي يجسده دافيد داستمالشيان، مذيع برامج حوارية شهير، نجح في تقديم البرامج المباشرة «توك شو» التي تقدم في ساعات متأخرة من الليل، لكنه ابتعد عن التقديم التلفزيوني لفترة بسبب تعرضه لحالة نفسية بعد وفاة زوجته إثر المرض الخبيث، ويعود مجدداً وبقوة.



خلف الكواليس

تميز الفيلم بإعادة إحيائه لتقديم البرامج الحوارية في سبعينيات القرن الماضي، ونجح كاميرون وكولين كيرنز في تنفيذ مشاهد واقعية في تلك الفترة، من حيث الديكورات والملابس وألوان الاستوديو، إلى جانب عرض مشاهد من خلف الكواليس أثناء تقديم الإعلانات بين الفقرات المقدمة خلال الحلقة ما يجعل المشاهد يدخل في كواليس عالم التلفزيون.



ظواهر خارقة

دافيد داستمالشيان الذي قدم أدواراً متميزة في السينما كان آخرها «سويسايد سكواد» و«أوبنهايمر»، جسد شخصية «جاك ديلوري» باحترافية، واستضاف خلال الحلقة مجموعة من المتخصصين في عالم الظواهر الخارقة للطبيعة.

وتضمنت الحلقة فقرات كوميدية وأخرى استعراضية غنائية، وفجأة تتحول الحلقة إلى كابوس مرعب للضيوف، حينما يستضيف امرأة وابنتها، وتخبره الأم أن ابنتها تستطيع كشف بعض الأسرار للحضور، فتتحول الحلقة إلى يوم مرعب مباشرة على الهواء.