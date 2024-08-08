أحمد المرزوقي: «تيربو» نقلة نوعية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تجربة مختلفة يخوضها صانع المحتوى الإماراتي أحمد المرزوقي، الذي يشارك في دبلجة الفيلم البوليوودي «تيربو» الذي يُعرض في السينما المحلية، ويُعتبر أول فيلم هندي مدبلج باللهجة الإماراتية.

والمرزوقي الذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بحسابه الشهير «شاي مع أحمد»، ويقدم من خلاله لقاءات مع أبرز نجوم بوليوود، ومتابعة أحدث الأخبار والفعاليات الفنية، إلى جانب تقديمه لبرامج تعليمية تثقيفية حول تعلم اللغة الهندية، يعتبر نفسه محظوظاً كونه أصبح جزءاً من هذا الفيلم العالمي الضخم الذي يلعب بطولته الممثل البوليوودي الشهير «ماموتي».



5 شخصيات

ذكر أحمد المرزوقي أن هذه التجربة تُعتبر نقلة نوعية فنية بالنسبة له، لا سيما أنه دخل عالم السينما من باب الدوبلاج، حيث أدى صوت 5 شخصيات في العمل، من بينهم دبلجة الشخصية الرئيسة «أندريو» الذي يجسد دوره الممثل والمخرج «ديليش».

ولفت إلى أن الفيلم يشارك في بطولته كل من ماموتي، راج بي شيتي، سونيل، أنجانا جايابراكاش، كابير دوهان سينج، وجوني أنتوني، هو من تأليف ميدهون مانويل توماس وإخراج فيساك، وتدور أحداثه حول رجل يدعى «جوزيه» يأتي إلى منطقة «تشيناي» للبحث عن فرصة عمل.

وبعد حصوله على وظيفة سائق يتورط في مهمة خطيرة مع إحدى العصابات، ما يجعل حياته تنقلب رأساً على عقب، حيث يظل يواجه أفراد العصابة من أجل إنقاذ نفسه وأهله من الخطر.



شغف

وأوضح المرزوقي أنه من خلال المحتوى الذي يقدمه عن السينما البوليوودية عبر حساباته بمواقع التواصل، تواصل معه شخص من فريق الممثل «ماموتي» ومنتجي الفيلم، وأخبروه أنهم يرشحونه ليكون جزءاً من فيلهم الجديد «تيربو» خصوصاً أنه سيتم عرضه للمرة الأولى مدبلجاً باللهجة الإماراتية.

وذكر أن شغفه بالثقافة الهندية دفعه إلى تعلم اللغة الهندية التي برع فيها، من خلال متابعة الأفلام السينمائية والمجالات الفنية.

ووجه المرزوقي شكره لفريق هذا العمل البوليوودي العالمي على الثقة لوضع صوته على 5 شخصيات، منوهاً أنه حصد ردود أفعال إيجابية على الدوبلاج خلال العرض الخاص للفيلم الذي أقيم في دبي.

وأشار المرزوقي إلى أن فكرة دبلجة «تيربو» باللهجة الإماراتية، تسهم في تعزيز العلاقات والروابط الوطيدة بين الإمارات والهند، والتعاون في مجال السينما، من أجل صناعة محتوى فني إبداعي مشترك، يسهم في إثراء الساحة بأفكار جديدة «خارج الصندوق»، إلى جانب مشاركة المواهب الإماراتية في «الفن السابع» في مجالات مختلفة.



تواصل إنساني

حصد الإماراتي أحمد المرزوقي لقب أفضل صانع محتوى على مستوى الشرق الأوسط في مهرجان «إنترناشيونال إيكونك وورلد»، الذي ينظم كل عام في الهند احتفاءً بنجوم الفن السابع ورواد التواصل الاجتماعي.

وتكللت فيه جهوده عن جدارة، اعترافاً بدوره الواضح في مجال التبادل الثقافي بين الإمارات والهند، ونشاطه الملحوظ في مجال التواصل الإنساني بين الحضارات والشعوب، وما قدمه المرزوقي عبر صفحاته الرسمية على مختلف الوسائط الاجتماعية من رسائل ثقافية ومواد إعلامية هادفة، وصناعة محتوى يركز على التبادل الثقافي من بوابة الفن والسينما.



الصف الأول

استطاع أحمد المرزوقي من خلال برنامجه «شاي مع أحمد»، إجراء لقاءات مع كوكبة من نجوم الصف الأول في بوليوود، والذين التقى بهم في الإمارات، منهم: الممثلة وملكة الجمال جاكلين فرنانديز، تايغر شروف، فرحان أختر، وشرداها كابور.