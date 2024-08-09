سرقة عمل جديد لبانكسي بعد ساعة على ظهوره في لندن

سُرق عمل جديد لبانكسي الخميس في لندن، هو الرابع له خلال أربعة أيام، بعد ساعة واحدة فقط من إعلان فنان الغرافيتي الغامض نسبه إليه.

وجرياً على عادته، نشر فنان الشارع الشهير المتحدر من مدينة بريستول البريطانية صورة لعمله الجديد على إنستغرام بُعيد ظهر الخميس، وهو يُظهر ذئباً مرسوماً على طبق قمر اصطناعي مثبّت على السطح.

لكن بعد ساعة، رأى شهود رجالاً ينتزعون القطعة في حي بيكهام Peckham، في جنوب العاصمة، ويأخذونها معهم.

وقال أحدهم، وهو توم كيلو، لوكالة «بي ايه» البريطانية للأنباء إنه رأى «ثلاثة رجال»، «كان معهم سلم. وكان هناك رجل واحد على السطح والاثنان الآخران كانا يراقبان السلّم».

وأوضحت شرطة لندن أنها استُدعيت للتدخل بسبب «سرقة طبق قمر اصطناعي يحتوي على عمل فني» قبيل الساعة الثانية بعد الظهر (13,00 ت غ).

وقالت إنها تحقق في الأمر، مشيرة إلى أنها لم توقف أحداً حتى الساعة في هذه القضية.

وهذا العمل الرابع خلال أربعة أيام الذي يرسمه الفنان في شوارع العاصمة، وهو أمر غير معتاد بالنسبة إلى بانكسي الذي عادة ما يُنجز جدارياته بفارق زمني يُقدّر بالأسابيع أو حتى بالأشهر.