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الترفيه

«حياكم في أبوظبي» تدعو 20 ضيفاً إلى «رحلة الأحلام»

«حياكم في أبوظبي» تدعو 20 ضيفاً إلى «رحلة الأحلام»
9 أغسطس 2024 15:10

أبوظبي (الاتحاد) 
استضافت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، 20 زائراً يحملون جميعاً اسم «سَمَر» Summer في «رحلة الأحلام» إلى العاصمة، للاستمتاع بتجاربها الترفيهية والثقافية الاستثنائية التي لا يكفي صيف واحد لاكتشافها.

101 تجربة

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وتُعد هذه الرحلة الزيارة الأولى لضيوف أبوظبي من مختلف أنحاء العالم. وأمضى الزوار رحلةً مفعمة بالمرح والإلهام والاستجمام على مدار 3 أيام. وتنوعت الرحلة بين التجارب الثقافية والفنية والأنشطة الترفيهية ومدن الألعاب العالمية، وشكلت حملة «101 تجربة وأكثر في أبوظبي» دليلاً شاملاً، مُسلطةً الضوء على أبرز الأنشطة والعروض الرائعة في العاصمة، والتي تُمثل «قائمة أمنيات» تضم مجموعة مختارة من اللحظات الغنية تستعرض فرص المغامرة والاكتشاف في الإمارة وتلبي تطلعات الجميع. 

تقاليد أصيلة
واختبر العشرون «سَمَر» تحدي الجاذبية في «كلايم جزيرة ياس، أبوظبي» التي تحتضن أطول نفق هوائي داخلي للقفز الحر وأطول جدار تسلق داخلي في العالم، مع تناول الفطور مع الزرافات في حديقة الإمارات للحيوانات، والتجول بقوارب الكاياك بين أشجار القرم عند شروق الشمس قبل الاسترخاء على الشاطئ، ولقاء شخصيات القصص المصورة وأبطال «دي سي» في «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي». وتعرف الضيوف أيضاً على التقاليد الإماراتية الأصيلة، خلال دعوة على وجبة الفطور.

صيف بارد جداً
واستمتع ضيوف «حياكم في أبوظبي» بأجواء شتوية باردة هذا الصيف في «سنو أبوظبي»، أكبر حديقة ثلجية على مستوى المنطقة، مع زيارة «ناشونال أكواريوم أبوظبي» أكبر الأحواض المائية في المنطقة.وانطلق الضيوف في جولات مُلهمة في متحف اللوفر أبوظبي للتعرف على الحرف اليدوية الإماراتية التقليدية خلال ورشة عمل في منارة السعديات، وشراء الهدايا التذكارية. وضمت الرحلة أيضاً أبرز معالم العاصمة، بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير، قصر الحصن، وبيت الحرفيين.

نكهات عالمية
وتعتبر أبوظبي إحدى وجهات فنون الطهي المفضلة، وتنبض مطاعمها ومنشآتها الفندقية بنكهات ومذاقات من مطابخ العالم، حيث حظي الزوار بتجارب فريدة من نوعها خلال «العشاء في الظلام»، وتذوق المأكولات الإماراتية التقليدية والمعاصرة، ومن المطبخ المتوسطي والأرجنتيني والبيروفي والإيطالي. 

 

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