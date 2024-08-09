علماء يطورون مادة من «السيراميك» لبناء قواعد على القمر

نجح علماء روس في تطوير طريقة للحصول على مواد جديدة قد تستخدم في بناء القواعد على القمر مستقبلا. وجاء في بيان لوزارة التعليم الروسية: أن استخدام مواد جديدة كبديل عن التربة القمرية سيساعد العلماء في تطوير بعض التقنيات اللازمة للبعثات المستقبلية إلى القمر.

و قال أوليغ شيتشالين عالم الكيمياء الروسي، والمشرف على مشروع تطوير المواد الجديدة،: إن التعاون بين علماء من مختبر التكنولوجيا النووية في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية مع علماء من المعهد الجيولوجي في أكاديمية العلوم الروسية، أسفرعن تطوير طريقة لإنتاج مواد سيراميكية شديدة المتانة مناسبة لبناء القواعد على سطح القمر.

وأضاف شيتشالين: تم الحصول على المواد الأولية اللازمة للمشروع من البراكين الموجودة في مناطق الشرق الأقصى الروسي، حيث أن التربة البركانية تحوي مواد يمكن تسخينها بسرعة كبيرة، وهذا الأمر يمكن من استخدامها لإنتاج مركبات جديدة ذات مواصفات خاصة لبناء القواعد القمرية .