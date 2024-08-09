ياسمين صبري وهنا الزاهد.. «سلايف»

سعيد ياسين (القاهرة)

تلتقي ياسمين صبري وهنا الزاهد للمرة الأولى في عمل فني، من خلال فيلم بعنوان «السلايف» ويتم تصويره قريباً، والمأخوذ عن الفيلم التركي «حرب السلفات» الذي عرض العام 2020. ويخرجه معتز التوني الذي قال، إن العمل كوميدي عائلي، وإنه يراهن على ياسمين وهنا لتشكيل ثنائي يجمعهما في أعمال كوميدية وإنسانية كثيرة، بعد نجاحهما اللافت في أعمالهما السينمائية والتلفزيونية.

وأوضح التوني أن «السلايف» يحمل طابعاً مصرياً رغم اقتباس فكرته التركية، وتناول مشاكل بين العروسين الأولى والجديدة في العائلة، وتنافسهما باستمرار في كل شيء، وفي مقدمتها محاولة إنجاب أول طفل للفوز بالمنزل الكبير الذي يعيش فيه والدا زوجيهما.

وتواصل ياسمين وهنا حضورهما السينمائي، حيث شاركت هنا في أبريل الماضي في فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» مع هشام ماجد، ودارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، وجسدت فيه شخصية زوجة تقع لها مع زوجها العديد من المشاكل، وتقودهما الصدفة إلى العوالم الموازية، وتواصل حالياً تصوير دورها في فيلم «ري ستارت» مع تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتنتظر عرض فيلم «بضع ساعات» مع مي عمر وأسماء جلال.

أما ياسمين فشاركت في ديسمبر الماضي في فيلم «أبو نسب» مع محمد إمام وماجد الكدواني، وجسدت فيه شخصية فتاة ترتبط بالزواج، ويتصادف خروج والدها المجرم من السجن في يوم زفافها، فتجد نفسها مع زوجها في قلب سلسلة من أحداث الانتقام بين العصابات، ويؤدي ذلك إلى إفساد حفل الزواج وشهر العسل.