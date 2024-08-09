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الترفيه

بيت الحكمة ينظم ورشة «الكورشيه الإبداعي»

جانب من ورشة «الكورشيه الإبداعي»
9 أغسطس 2024 20:38

الشارقة (الاتحاد)
في عصر أصبحت فيه الحلول المستدامة قضية عالمية ملحّة، استمر «بيت الحكمة» من خلال «ورشة الكروشيه الإبداعي»، ضمن فعاليات «مخيم الشباب الصيفي» في إثراء مهارات الفتيات بتحويل الخيوط والقطع المهملة إلى لوحات فنية، وحقائب جميلة تعكس روح العصر، حيث مزجت الورشة بين التراث الفني القديم والإبداع المعاصر.

وعززت الورشة من قدرات الفتيات، وأطلقت العنان لإبداعهن في صناعة منتجات تلبي مختلف الأذواق. فمع كل «غرزة»، يولد أملٌ جديدٌ بمستقبلٍ أكثر استدامة وإبداعاً لتحويل الأشياء التي قد تبدو مهملة إلى منتجات ذات قيمة عالية، مع إمكانية فتح آفاق جديدة للمشاركات لتأسيس مشروع اقتصادي واعد.

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بذلك، أصبحت مرافق «بيت الحكمة» فرصة متعددة الأبعاد، لتعلم مهارات جديدة، وبناء مستقبل مشرق.

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