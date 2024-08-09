كمية قليلة من زيت الزيتون البكر مفيدة للقلب

توصل باحثون من جامعة فلوريدا الأميركية إلى أن الاستخدام المرتفع والمنخفض لزيت الزيتون الصافي في النظام الغذائي يرتبط على حد سواء بتقليل مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم (LDL-C)، والمعروف باسم "الكولسترول الضار" وهو مؤشر على الإصابة بأمراض القلب.

وقال موقع "ميديكال نيوز توداي" أن الباحثين اكتشفوا، خلال فترة الدراسة البالغة 4 أسابيع، أن المشاركين، الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض المستوى من زيت الزيتون الصافي، حققوا انخفاضا أعلى بشكل ملحوظ ليس فقط في مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL-C)، ولكن أيضًا في إجمالي الكوليسترول والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL-C)، ومستويات السكر في الدم بالمقارنة مع المشاركين الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي الاستخدام لزيت الزيتون الصافي.

نظام عال أم منخفض الاستخدام لزيت الزيتون؟

في هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة جمعية القلب الأميركية، اعتمد الباحثون على 40 شخصًا بالغًا، 30 أنثى و10 ذكور، تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 79 عامًا وكانوا معرضين لخطر كبير للإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

على مدى 4 أسابيع، طُلب من المشاركين في الدراسة اتباع نظام غذائي نباتي كامل. اتبع جزء من المشاركين نظامًا غذائيًا عالي الاستخدام لزيت الزيتون الصافي حيث استخدموا 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الصافي يوميًا، بينما اتبع الآخرون نظامًا غذائيًا منخفض الاستخدام بأقل من ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الصافي يوميًا.

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قالت الدكتورة مونيكا أغاروال، الأستاذة المساعدة في قسم طب القلب والأوعية الدموية في جامعة فلوريدا والمؤلفة الرئيسية لهذه الدراسة "نعلم أن الأنظمة الغذائية النباتية أفضل من النظام الغذائي الأميركي القياسي".

وأضافت "لدينا أيضًا بيانات مقنعة حول جودة النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط". وأشارت إلى أن "ما لم يكن واضحًا هو ما إذا كانت بعض مكونات النظام الغذائي مفيدة أكثر أو أقل".

وتابعت أغاروال: "أحد الاختلافات الرئيسية بين النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط والنظام الغذائي القائم على النباتات هو كمية الدهون وخاصة زيت الزيتون في النظام الغذائي".

وأوضحت "أردت أن أفهم ما إذا كان زيت الزيتون الصافي في حد ذاته جيدًا في النظام الغذائي أم أنه فقط أقل سوءًا من البديل".

"انخفاض كبير" في الكولسترول الضار

في نهاية الأسابيع الأربعة، وجد الباحثون أن المشاركين في الدراسة، الذين اتبعوا الأنظمة الغذائية عالية الاستخدام أو منخفضة الاستخدام لزيت الزيتون الصافي، أظهروا جميعا انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الكولسترول الضار في الدم ( LDL-C).

وقالت أغاروال إن الباحثين لم يتفاجأوا بنتائج الدراسة، حيث ترتبط الأنظمة الغذائية النباتية بانخفاض مستويات "الكوليسترول السيئ" مقارنة بالنظام الغذائي الغربي.

وأوضحت الباحثة أن الكولسترول السيئ يمكن أن يشكل ترسبات شمعية في الأوعية الدموية.

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مزيد من الفوائد

بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت أغاروال وفريقها أن المشاركين الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض الاستخدام بزيت الزيتون الصافي واجهوا انخفاضًا أكبر في مستويات LDL-C خلال الفترة البالغة 4 أسابيع مقارنة بأولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا عالي الاستخدام لزيت الزيتون الصافي.

وأكدت أغاروال: "هذه هي النتيجة الرئيسية. فقد وجدنا أنه مع كميات أقل من زيت الزيتون الصافي كان هناك تخفيضات أكبر في الكوليسترول الضار LDL".

وباتت فوائد النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، المعتمد على زيت الزيتون، شائعة خلال السنوات القليلة الماضية.

وسبق أن ربطت العديد من الدراسات بين تناول زيت الزيتون وانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما فيها ارتفاع ضغط الدم، والالتهاب، وارتفاع نسبة الكوليسترول، والتدهور المعرفي، والسمنة، بالإضافة إلى أمراض مثل السكري من النوع 2، ومرض الزهايمر، والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.