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هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟

هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
10 أغسطس 2024 11:07

 اقترح مجموعة من علماء الكواكب الأميركيون والأوروبيون بقيادة هومان محسني الأستاذ بجامعة نورث وسترن في إيفانستون بالولايات المتحدة الأميركية، زرع الغلاف الجوي للمريخ بكمية صغيرة من جزيئات الحديد أو الألومنيوم النانوية، والتي سيؤدي تفاعلها مع أشعة الشمس إلى توليد ظاهرة الاحتباس الحراري وجعل المريخ أكثر ملاءمة وتكيفاً لحياة الإنسان، وفقاً لما جاء في مجلة Science Advances، ونشرته اليوم، وسائل إعلام دولية.

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ويقول العلماء:«أظهرت حساباتنا أن هذه الجسيمات النانوية سترتفع إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي للمريخ من سطح الكوكب وتطفو في طبقات الهواء لفترة طويلة، وبفضل تأثير الاحتباس الحراري القوي؛ فإن دخول ولو كمية صغيرة من الجسيمات النانوية في الهواء المريخي سيزيد من درجات الحرارة على المريخ بأكثر من 30 درجة مئوية، مما سيؤدي إلى إطلاق عملية ذوبان قبعاته القطبية».

المصدر: وام
المريخ
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