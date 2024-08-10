بلدية الحمرية تواصل حملة «صيف آمن وسعيد»

الشارقة (الاتحاد)

تواصل بلدية الحمرية فعاليات حملتها «صيف آمن وسعيد»، التي تهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية اتباع الإرشادات الصحيحة أثناء السباحة في البحر أو المسابح الخاصة، وتأتي هذه الحملة كجزء من جهود بلدية الحمرية المستمرة في التوعية وتعزيز السلامة العامة خلال فصل الصيف، مع التركيز على شاطئ الحمرية والحديقة الشاطئية التي تستقطب أعداداً كبيرة من المجتمع والزوار والسياح.

وفي إطار الحملة، تعاونت بلدية الحمرية مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة التي قدمت معرضاً مخصصاً للشعب المرجانية، مما أضاف بُعداً تعليمياً لفعاليات الحملة، كما ساهمت الشرطة المجتمعية التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة بتقديم مسرحية للتعريف بأهمية السباحة بأمان واتباع التعليمات الشاطئية، إلى جانب ندوة تعريفية بدلالات الألوان التحذيرية، ومخاطر التيارات البحرية وكيفية تجنبها، وكيفية إنقاذ الغريق في البحر أو المسابح الخاصة، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية، وشملت الفعاليات أيضاً ندوة تعريفية حول دلالات الألوان التحذيرية، ومخاطر التيارات البحرية وطرق تجنبها، بالإضافة إلى تعليم طرق إنقاذ الغريق وتقديم الإسعافات الأولية، كما لاقت المبادرة لاقت تجاوباً كبيراً من الجمهور، مما يعكس نجاح الحملة في تحقيق أهدافها وتعزيز الوعي بالسلامة في المرافق العامة خلال فصل الصيف.



توعية الجمهور

بدوره، أشار مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، بحرص بلدية الحمرية على مواصلة تنظيم حملة صيف آمن وسعيد، التي تُعَدّ جزءاً أساسياً من جهود البلدية المستمرة لتعزيز الوعي بالسلامة العامة خلال فصل الصيف، ولفت إلى أن الهدف من هذه الحملة هو توعية الجمهور بأهمية اتباع الإرشادات الصحيحة أثناء السباحة، سواء في البحر أو في المسابح الخاصة، لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

وقال الشامسي: نشكر هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة والشرطة المجتمعية التابعة لشرطة الشارقة على دعمهم ومشاركتهم الفعّالة في هذه الحملة، تساهم مشاركتهم في تقديم محتوى تعليمي وترفيهي يعزز من فهم الناس لأهمية السلامة المائية، بما في ذلك كيفية التعامل مع التيارات البحرية، وتقديم الإسعافات الأولية، وإنقاذ الغرقى، وأضاف: إن تجاوب الجمهور مع فعاليات الحملة يعكس نجاح جهودنا ويشجعنا على مواصلة العمل في هذا الاتجاه، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة آمنة وممتعة لجميع الزوار والمقيمين، ونتطلع إلى تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية لتحقيق صيف آمن وسعيد للجميع.