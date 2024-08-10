«الثقافة والسياحة – أبوظبي» تعلن عن النسخة السابعة من «بيرل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن تنظيم النسخة السابعة من برنامج الحصول على شهادة الأداء الفني والقيادة من بيركلي أبوظبي – بيرل، وترحب الدائرة بالموسيقيين المشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، ويُعد البرنامج المكثف، على مدى 12 أسبوعاً، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الذي تقدمه بيركلي أبوظبي، أول فرع لكلية بيركلي للموسيقى في الشرق الأوسط لتعليم الموسيقى المعاصرة وفنون الأداء. ويوفر برنامج بيرل الفرصة للفنانين الناشئين لصقل وتنمية مهاراتهم، للانطلاق في مسيرتهم الفنية وتزويدهم بالمعرفة والأدوات والتجارب التعليمية، باعتبارهم الجيل القادم من الموسيقيين المستقلين في المنطقة.



شروط محددة

يعتمد برنامج بيرل شروط محددة، تتيح التأهل والمشاركة في البرنامج، حيث يجب أن يكون المتقدمون من مؤلفي الأغاني أو الفرق الموسيقية أو العازفين أو المنتجين أو منسقي الأغاني «دي جي». ويتوجب على المتقدمين تقديم عروض توضيحية لمؤلفات أصلية ولقطات فيديو حية لعروض الأداء الخاصة بهم. ويشمل البرنامج جميع الأنواع الموسيقية، بما في ذلك موسيقى البوب والروك والسول، وموسيقي آر آند بي، والراب، والجاز، والموسيقى العربية التقليدية، والموسيقى الإلكترونية. ويُتيح برنامج بيرل، للطلاب المؤهلين، الذين تم اختيارهم من ضمن مجموعة تنافسية من المرشحين، الفرصة لاكتساب معرفة متعمقة بالاستراتيجيات التي يتم اعتمادها في كتابة الأغاني والإنتاج والتسويق والأعمال الموسيقية وريادة الأعمال، وفي نهاية البرنامج، سيقوم الطلاب بكتابة وتسجيل وإنتاج الموسيقى الخاصة بهم، حيث يوفر البرنامج لهم منصة لإطلاق أعمالهم هذه، مع إمكانية تحقيق نجاح كبير في المنطقة وخارجها. ويقدم برنامج بيرل رؤى قيّمة من الخبراء في هذا القطاع، إلى جانب العديد من الفرص من خلال برنامج مِنح بيركلي أبوظبي، والذي يمكن أن يؤدي إلى الانضمام إلى كلية بيركلي، في جميع فروعها للتعليم الموسيقي العالي.



فرصة للموهوبين

ويوفر برنامج بيرل، الفرصة للطلاب للتدريب تحت إشراف وتوجيه مجموعة من الموسيقيين وأعضاء هيئة تدريس حائزين على جوائز متعددة، من بينهم المنتج الموسيقي ميكلوس مالك، وعازف البيانو وكاتب الأغاني روجر رايان، ومدير بيركلي أبوظبي غايل هيدينج، والمغنية وكاتبة الأغاني والمديرة الفنية في كلية بيركلي أبوظبي ميسا قرعة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء في عالم صناعة الموسيقى. وسيُنفذ برنامج بيرل، في معهد بيركلي أبوظبي، الذي افتتحته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عام 2020، بالشراكة مع كلية بيركلي للموسيقى العالمية. ويعكس هذا البرنامج، التزام بيركلي أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالعمل على ترسيخ وتعزيز مكانة الإمارة كمركز للتبادل الموسيقي والثقافي، ومواصلة الجهود لتمكين الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواصلة مسيرتهم المهنية في القطاعات الإبداعية. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج يوم 9 سبتمبر، على أن يتواصل تقديم الطلبات حتى 18 أغسطس.