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الترفيه

المسلسلات القصيرة.. عنوان دراما الصيف

المسلسلات القصيرة.. عنوان دراما الصيف
11 أغسطس 2024 01:07

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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تشهد الدراما المصرية، خلال الموسم الصيفي، عرض وجبة درامية متنوعة، من حيث الأعمال ذات الحلقات القصيرة، وتُعرض على المنصات الرقمية، ومنها «جريمة منتصف الليل» من 15 حلقة، ويسلط الضوء على مجموعة أحداث متسلسلة في إحدى الجامعات الشهيرة، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، بطولة أحمد عبد العزيز، ورانيا يوسف.
دواعي سفر
وفي إطار درامي تشويقي من 10 حلقات، تدور أحداث مسلسل «دواعي سفر»، حول شخص يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته بمساعدة جاره، تأليف وإخراج محمد ناير، بطولة كامل الباشا، ونادين، رومن أعمال الـ10 حلقات أيضاً، وبنمط التشويق الفانتازي. تدور أحداث مسلسل «السرداب»، حول مجموعة أشخاص يعيشون في حقبتين مختلفتين، ويجد أحدهم نفسه حائراً بين قصتي حب تجمعانه مع حبيبتين في زمنين متباعدين، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، بطولة أحمد حاتم، وآية سماحة.
وحول عالم المال والأعمال، والضغوط التي يتعرض لها العاملون به، وكشف الجانب المظلم من حياتهم، تدور أحداث مسلسل «حالة إنكار»، خلال 10 حلقات مليئة بالتشويق، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد، بطولة خالد النبوي، وجيهان الشماشرجي.
من قتل نادية؟
وهناك أعمال قصيرة من 8 حلقات، أولها «من قتل نادية؟»، والعمل مقتبس من المسلسل المكسيكي «من قتل سارة؟» والذي عُرض على 3 أجزاء، إخراج السوري السدير مسعود، بطولة آسر ياسين، وشيرين رضا.
ومن كوميديا الفاتنازيا، تسعى اختصاصية تجميل فاشلة لبيع إرث عائلتها من أجل تحقيق أحلامها، في أحداث مسلسل «روح جدو»، من 8 حلقات، تأليف الثنائي حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج أسامة عرابي، بطولة إسلام إبراهيم، ورنا رئيس.

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