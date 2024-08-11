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الترفيه

"يوتيوب" تختبر خاصية جديدة لمستخدمي "يوتيوب بريميوم"

منصة "يوتيوب"
11 أغسطس 2024 09:59

بدأت منصة نشر الفيديوهات يوتيوب اختبار مجموعة خصائص جديدة للمشتركين في الخدمة مدفوعة الأجر "يوتيوب بريميوم"  تشمل إضافة خاصية "مؤقت النوم"، بحيث يتم وقف تشغيل الفيديو بعد فترة زمنية يحددها المستخدم، حتى يتمكن من اسئناف المشاهدة من النقطة التي توقف عندها بعد استيقاظه من النوم. ورغم أن هذه الخاصية ليست مذهلة لكنها تظل مفيدة للكثير من المستخدمين الذين يفضلون النوم أثناء مشاهدة فيلم طويل  أو موسيقى خفيفة حتى يستغرقوا في النوم دون الحاجة لوقف تشغيلها أثناء ذلك.

 ويمكن للمستخدم إعداد المؤقت لكي يوقف تشغيل الفيديو بعد 10 دقائق أو 15 أو 20 أو 30 أو 45 أو 60 دقيقة أو حتى نهاية الفيديو. وبمجرد وصول الفيديو إلى الوقت المحدد ستظهر رسالة تسأل المستخدم إذا كان يريد تمديد زمن المؤقت في حال رغبته في ذلك.

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وذكرت صفحة يوتيوب التجريبية أن خاصية مؤقت النوم ستكون متاحة حتى 2 سبتمبر المقبل، لكنها تأمل  في توفيرها بشكل دائم ثم توفيرها لمستخدمي الخدمة المجانية أيضا فيما بعد.

المصدر: د ب أ
يوتيوب
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