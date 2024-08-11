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الترفيه

«البحر الأحمر السينمائي» يفتح باب الانتساب للدورة الرابعة

«البحر الأحمر السينمائي» يفتح باب الانتساب للدورة الرابعة
11 أغسطس 2024 15:59

جدة (الاتحاد) أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن فتح باب الانتساب المبكِّر للدورة الرابعة من مهرجان البحرالأحمر السينمائي الدولي، المقرر إقامته في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024. حيث يمكن لمحبي السينما وصُنَّاع الأفلام والطلبة تقديم طلب انتسابهم المبكر حتى 22 سبتمبر المقبل، لحضور فعاليات المهرجان وأنشطته المصاحبة، ويوفر المهرجان فرصة للجمهور وصنّاع الأفلام مشاهدة باقة من الأفلام المميزة، ومشاركة تجارب فريدة في عالم السينما، كما يتيح الانتساب المبكر إمكانية الوصول لمساحات ومواقع وفئات مختلفة من مرافق المهرجان خلال فعالياته، وذلك اعتماداً على فئة التذكرة، بخيارات تتيح الظهور في دليل المهرجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يوفر فرصاً مهمة للتواصل مع المهتمين في هذه الصناعة، وفي قلب المهرجان يأتي سوق البحر الأحمر، الذي يعد منصة حيوية فعّالة، تنطوي على برامج حوارية، بالإضافة إلى تواجد كوكبة من العارضين من مختلف أنحاء العالم، كما يحق للطلاب المنتسبين الحصول على أولوية الحجز المسبق لعروض الأفلام ولمدة 24 ساعة وحضور فيلمين يومياً، بالإضافة إلى الاستفادة من ندوات سوق البحر الأحمر، وإمكانية الوصول إلى صالة العارضين وبرنامج «مواهب سوق البحر الأحمر».ويعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حدثاً سينمائياً رائداً، يحتفي بالأصوات العربية والأفريقية والآسيوية، متيحاً منصة فعّالة لصُنّاع الأفلام من مختلف دول العالم لطرح سردياتهم القصصية، وتعزيز علاقاتهم السينمائية، وسط بيئة محفزة للإبداع والابتكار.

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