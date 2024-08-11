مي عمر.. «ورد على فل وياسمين»

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقدت مي عمر على عمل درامي جديد بعنوان «ورد على فل وياسمين»، ليتم عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، من 15 حلقة، تأليف عمرو سمير عاطف، وتقوم بتصويره بعد الانتهاء من مسلسلها الرمضاني، وتدور الأحداث في إطار تشويقي، وتقدم خلاله دور فتاة شعبية. وقالت مي لـ «الاتحاد» إنها قررت الاهتمام بالسينما جنباً إلى جنب مع الدراما التي حصلت خلالها على البطولة المطلقة عدة مرات، وكان آخرها «نعمة الأفوكاتو» الذي عرض في رمضان الماضي. وبدأت قبل أيام تصوير مسلسل «إش إش» الذي تخوض فيه السباق الرمضاني المقبل، بمشاركة هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، وانتصار. والعمل من 30 حلقة، إخراج محمد سامي.

وأشارت إلى أن ما جذبها إلى المسلسل اختلافه عن الأعمال التي قدمتها من قبل، لأنها تميل إلى الشخصيات والأدوار المتنوعة، وأنها: منذ بدايتها لا تكرر نفسها وتبحث عن الجديد، وتنحاز لقضايا المرأة.

وعن تكرار العمل مع زوجها المخرج محمد سامي، تقول: «أفصل تماماً بين المخرج والزوج، وهو مخرج يتمنى أي ممثل العمل معه لأنه وحريص على ظهور الممثلين في أفضل أداء، وهذا سر نجاح أعماله، ولا مانع من أن أعمل معه ومع مخرجين آخرين. واقتربت مي من الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم «الغربان» مع عمرو سعد، وتقدم خلاله شخصية «أهارا»، قائدة جيوش الغربان وتعتبره عملا مهماً، وهو فيلم تاريخي مختلف بإنتاج ضخم جداً وصورة مختلفة تحقق نقلة في السينما العربية ويضم نخبة من النجوم المصريين والألمان والروس والإنجليز، وينطق بالعربية والإنجليزية والألمانية، ومترجم إلى 12 لغة، ومن المقرر عرضه العام المقبل.

وتنتظر مي عرض فيلم «بضع ساعات في يومٍ ما»، خلال الموسم المقبل، وهو مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتب محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه حول القصص الرومانسية التي تنشأ بين الشباب عبر الإنترنت.