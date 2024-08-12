الموت يغيّب الممثل اللبناني سمير شمص عن 81 عاما

علي عبد الرحمن (القاهرة)

غيّب الموت عن عالمنا، اليوم الاثنين، الأديب والممثل اللبناني القدير سمير شمص، عن عمر يناهز ال81 عاماً.

ونعى نقيب الممثلين اللبنانيين الفنان نعمة بدوي، الراحل وذكر أنه ترك بصمة فنية وحضوراً عربياً مميزاً بالأعمال التي شارك بها طوال مسيرته الفنية التي امتدّت على مدار أكثر من 6 عقود.

وُلد الراحل في 25 نوفمبر 1942، وتخرج في الجامعة اللبنانية، وبدأ مشواره المهني في ستينيات القرن الماضي بالعمل الصحافي، ثم اتجه إلى كتابة الأعمال الدرامية للإذاعة والتلفزيون والمسرح، وقدّم خلال مسيرته 90 عملاً فنياً.

جاءت انطلاقته الفنية عبر مشاركته ببطولة فيلم «سفر برلك» وفيلم «بنت الحارث» من إخراج هنري بركات، وفيلم «الشريدان» من إخراج رضا ميسر، بجانب مشاركته في السينما المصرية بالعديد من الأفلام، ومنها «3 نساء»، و«الباحثات عن الحرية»، و«أفريكانو».

شارك في العديد من المسلسلات اللبنانية والمصرية، منها «العنب المر» و«رجل من الماضي» و«امرأة من زمن الحب» مع سميرة أحمد.

كان آخر ظهور للراحل في المسلسل الشامي «فرج ورحمة» عام 2019، ودرات أحداثه حول الصراع والاختلاف بين الأجيال، وتأثير كل منهما على الآخر.

يُعتبر سمير شمص واحداً من رواد فن الدبلجة في الوطن العربي، وارتبط صوته بعدد لا يحصى من الأعمال المدبلجة، بجانب صدور روايته الأدبية «عند حافة الكون»، والمصنفة ضمن نمط الخيال العلمي، وتتضمن معلومات عن الفضاء والمجموعة الشمسية والكواكب.