رجل أعمال يحول لوحة من عمل فني إلى حقيقة

بين التلال والمروج الخضراء في وسط البوسنة، يحقق رجل أعمال محلي الحلم الذي ظل يراوده لزمن طويل، وهو إنشاء حديقة طبيعية مستوحاة من أشهر لوحات الفنان الهولندي فينسنت فان جوخ (ستاري نايت) "ليلة النجوم".

قبل 20 عاما، قرر حليم زوكيتش، من بلدة "فيسوكو"، إنشاء حديقة بعد شراء الأرض وكوخ في بلدة قريبة لكن لم يكن لديه تصور للشكل النهائي للحديقة.

قبل ست سنوات، كان واقفا على تل يتأمل الجرارات التي تعمل في حقل قش، ولاحظ أن العجلات تترك أشكالا حلزونية على الأرض، وهو ما ذَكره بالنمط المتموج في لوحة (ستاري نايت) "ليلة النجوم" لفان جوخ من عام 1889.

زوكيتش مع ابنته آمنة وسط الحديقة



وقال زوكيتش "من هذه اللحظة، لم أعد مترددا... لكن كي يتحقق هذا التصور، يتطلب الأمر الكثير من الوقت والمال والجهد".

وأراد زوكيتش أن تكون حديقة (ستاري نايت)، التي تبلغ مساحتها نحو 25 فدانا، جزءا من مجمع أكبر يقدم تجربة استرخاء للزوار. لذلك، زرع المزيد من الأشجار وأنشأ 13 بحيرة من المجاري المائية الطبيعية الموجودة.

وفي محاولة لمضاهاة المظهر المتموج في اللوحة، زرع 130 ألف عشبة من اللافندر بست درجات ألوان مختلفة فضلا عن أعشاب طبية وعطرية مثل المريمية والقنفذية والشيح والبابونج، وجرى تنظيم كل ذلك على هيئة دوائر ملونة ودوامات ومدرجات طبيعية.

حديقة "ليلة النجوم" التي أنشأها رجل الأعمال زوكيتش

واضطلع زوكيتش بأعمال تنسيق الحديقة بنفسه.

وقال "هذه أكبر محاكاة للوحة ستاري نايت. و(الحديقة) هي ثمرة حلم استغرق تحقيقه عشرين عاما".

وأضاف أن الحديقة ستركز على تقديم برامج فنية للترويج للتراث الثقافي لمنطقة وسط البوسنة.