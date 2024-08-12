علي يوسف السعد يكتب: وجهات خفية ومنسية

في زوايا مختلفة من عالمنا الواسع، تقبع أماكن غريبة وفريدة من نوعها لم تطأها أقدام السياح بعد، تنتظر من يكتشف سحرها الخفي وجمالها الطبيعي الأصيل. هذه الوجهات المنسية أو الخفية تقدم تجارب لا مثيل لها، تفوق كل التوقعات بعيداً عن صخب الأماكن السياحية المعتادة.

إحدى هذه الأماكن «الغابة المتحجرة» في مدغشقر، وهي محمية طبيعية تضم أشجاراً متحجرة عمرها ملايين السنين. تتميز هذه الغابة بأنها تحتفظ بأشكال الأشجار وتفاصيلها كما كانت، لكنها تحولت إلى حجر بفعل الزمن والعوامل الجيولوجية، مما جعلها متحفاً طبيعياً في الهواء الطلق.

في النرويج، تخفي الأرض الشمالية مكانًا يُعرف باسم «شاطئ الزجاج» في هيتسفيكا، حيث يغطي الشاطئ قطع الزجاج الملونة التي صقلتها أمواج البحر على مدى عقود، نتيجة للنفايات الزجاجية التي كانت تُلقى في المنطقة. تحول اليوم هذا الشاطئ إلى لوحة فنية طبيعية تجمع بين جمال الطبيعة والأثر البشري، وهو مثال على كيفية تحول التأثيرات البشرية إلى مشاهد طبيعية خلابة.

في أميركا الجنوبية، توجد بحيرة «كانو كريستال» في كولومبيا، وتُعرف أيضا بـ«نهر الخمسة ألوان» بسبب ظاهرة طبيعية فريدة تحدث في فصل الصيف، حيث تزدهر نباتات مائية تحت سطح النهر تعكس ألواناً متعددة، مثل الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والأسود، مما يجعل المياه تبدو وكأنها قوس قزح سائل.

في آسيا، تُعتبر «كهوف سون دونغ» في فيتنام واحدة من أكبر الكهوف في العالم، ولكنها لا تزال غير معروفة للكثيرين. تحتوي هذه الكهوف العملاقة على نظام بيئي متكامل بداخلها، بما في ذلك نهر وغابة مطيرة خاصة بها، وحتى سحابة! في قلب أفريقيا، يكمن «بحر الرمال الأبيض» في إثيوبيا، وهو عبارة عن صحراء ملحية شاسعة تتميز بأرضيتها البيضاء الناصعة التي تشبه سطحاً قمرياً، مما يجعلها واحدة من أكثر المناظر الطبيعية غرابة وجمالاً على وجه الأرض.

في أميركا الشمالية، يوجد «جبل ثور» في كندا، ويعتبر أعلى منحدر صخري عمودي في العالم، حيث يرتفع لأكثر من 1250 متراً. هذا العملاق الصامت يشكل تحدياً للمتسلقين وعشاق المغامرة، بينما يوفر للزوار مناظر طبيعية خلابة لا تُنسى من قمة مطلة على الأراضي البرية الشاسعة.

تمثل «بحيرة هيلير» في أستراليا لغزاً طبيعياً بمياهها وردية اللون، التي تقع على حافة جزيرة في القسم الجنوبي من البلاد. والسبب وراء لونها الفريد لا يزال موضعاً للنقاش بين العلماء، مما يجعلها وجهة مثيرة للاهتمام، للعلماء والسياح على حد سواء. التقاط صورة على خلفية هذه البحيرة الفريدة يعد تجربة لا تُنسى.

في أوروبا، «غابة كروكيد» في بولندا، تحتضن مجموعة من الأشجار المتنوعة التي نمت بأشكال غريبة ومحيرة. هذه الغابة تحمل سحراً خاصاً وغموضاً لم يتم تفسيره بعد، وتقدم مسارات للمشي بين أحضان الطبيعة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالهدوء والسكينة.

وفي آسيا، «بوابة الجحيم» في تركمانستان، حفرة دارفازا الغازية التي تشتعل باللهب منذ عقود. هذه الحفرة التي نشأت نتيجة حادثة تعدين غاز فاشلة، تبدو كمدخل إلى العالم السفلي، مع ألسنة اللهب التي تتصاعد منها بشكل مستمر، مما يجعلها منظراً يحبس الأنفاس في الليل.

ما رأيك؟ وأين ستكون وجهتك المنسية المقبلة؟