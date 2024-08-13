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اكتشاف دليل على وجود خزان مياه تحت سطح المريخ يكفي لملء محيطات

مروحية "إنجينويتي" تحلق فوق المريخ
13 أغسطس 2024 09:25

اكتشف باحثون دليلاً على وجود خزان كبير من الماء السائل تحت سطح المريخ، يكفي لملء محيطات على سطح الكوكب.

وقال الباحثون إن الخزان يقع في الشقوق الصغيرة والمسام في الصخور في وسط قشرة المريخ، على عمق يتراوح بين 11.5 و20 كيلومتراً تحت سطح المريخ، مشيرين إلى أن حفر حفرة بعمق واحد كيلو متر يمثل تحدياً كبيراًَ، بحسب وسائل إعلام دولية.

واستناداً إلى بيانات من المركبة "إنسايت" التابعة لوكالة "ناسا"، يقدر العلماء كمية المياه الجوفية بأنها قد تكون كافية لتغطية كامل سطح الكوكب بعمق يتراوح بين كيلومتر واحد واثنين.

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وقال فاشان رايت، زميل ما بعد الدكتوراه السابق في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، والذي يعمل الآن أستاذاً مساعداً في معهد سكريبس لعلوم المحيطات في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو: "إن فهم دورة الماء على المريخ أمر حاسم؛ ونقطة انطلاق مفيدة لتحديد مواقع المياه وكمية ما هو موجود منها".

 

وأرسل العلماء العديد من المسبارات والمركبات الفضائية إلى المريخ لاكتشاف ما حدث للماء الذي كان موجوداً على المريخ  قبل حوالي ثلاثة مليارات عام، وما إذا كان هناك حياة على الكوكب أو كانت موجودة في السابق.

 

المصدر: وكالات
المريخ
الفضاء
ناسا
وكالة ناسا
المياه
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