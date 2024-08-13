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الترفيه

انفصال المركبة "بروغريس" عن محطة الفضاء الدولية

محطة الفضاء الدولية (أرشيفية)
13 أغسطس 2024 12:55

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، أن مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس -26" قد انفصلت اليوم الثلاثاء، عن المحطة الفضائية الدولية بعد ستة أشهر على التحامها بالمحطة، وفقاً لوسائل إعلام روسية.

وقالت "روس كوسموس" في بيان صحفي :"انفصلت المركبة "بروغريس إم إس-26" عن وحدة "زفيزدا" في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية، في الساعة الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء 13 أغسطس الجاري".

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يذكر أن مركبة الشحن "بروغيس إم إس -26" كانت قد التحمت بالمحطة الفضائية الدولية يوم 17 فبراير وحملت حينها إلى رواد الفضاء ماء ووقودا وأدوية ومعدات طبية وأجهزة وملابس ومواد غذائية.

المصدر: وام
محطة الفضاء الدولية
روسيا
الفضاء
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