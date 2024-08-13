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أضخم جبل جليدي في القطب الجنوبي يتوقف عن الحركة

القطب الجنوبي
13 أغسطس 2024 13:00

أعلن المكتب الإعلامي للمعهد الروسي لبحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي، اليوم، عن توقف أضخم جبل جليدي "А23а"، عن الحركة؛ بعد عام من الانجراف.

وقال المكتب، في بيان صحفي:" توقف أكبر جبل جليدي على الأرض "A23a" (مساحته 4366 كيلومترا مربعا)- الذي انفصل عن جليد القطب الجنوبي قبل 38 عاماً- عن الحركة مرة أخرى بعد أن سقط في دوامة محيطية في بحر سكوتيا".

يذكر أن مساحة الجبل الجليدي العملاق، الذي انفصل عام 1986 عن جليد القطب الجنوبي، تعادل ثلاثة أضعاف مساحة مدينة بطرسبورغ.

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وكان هذا الجبل الجليدي قد توقف عن الحركة مدة 30 عاماً في بحر "ويدل"، ولكنه في ربيع العام الماضي بدأ ينجرف على امتداد شواطئ القارة القطبية الجنوبية باتجاه بحر سكوتيا.

ويدور الجبل الجليدي الضخم ببطء ويتأثر كثيراً بتيار القطب الجنوبي.
وقال الباحث سيرغي كاشين، إن المياه الدافئة لتيار القطب الجنوبي تؤثر على جزء الجبل الجليدي الموجود تحت الماء، لذلك من المحتمل جداً أن ينهار؛ ومن ثم ينجرف إلى بحر سكوتيا، ولكن نظراً لحجمه الكبير فقد يتطلب هذا وقتاً طويلاً.

المصدر: وام
القطب الجنوبي
الجليد
ذوبان الجليد
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