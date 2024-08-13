«جائزة الشيخ سلطان» تعلن عن فوز 555 مشاركاً

الشارقة (الاتحاد) أعلنت جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، الأولى من نوعها في المنطقة التي تُعنى بالاحتفاء بمواهب اليافعين والشباب ومهاراتهم وقدراتهم المتميزة في مجالات متنوعة، عن حصد 555 فائزاً من المواطنين والمقيمين على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة لجوائزها المصنفة بالذهبية والفضية والبرونزية، وذلك بعد إتمامهم لمتطلبات الفوز في دورتها الرابعة 2024، مسجِّلةً بذلك رقماً قياسياً في عدد الفائزين منذ انطلاقها في عام 2019 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وهنّأت الجائزة أبطال التحدّي المبدعين الذين أثبتوا جدارتهم عبر جميع مستويات الجائزة في نسختها الحالية التي شهدت إقبالاً استثنائياً، حيث استقطبت 906 مشاركين في ميدالياتها الثلاثة والأقسام التي تندرج تحت كل منها، وهو أكبر عدد من المشاركات في دورة واحدة خلال مسيرة دورات الجائزة. طاقات الشباب وأعربت عزيزة إبراهيم المازمي، مدير جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، عن اعتزاز الجائزة وفخرها بالإنجازات المميزة للمشاركين في مختلف مجالات التحدّي التي خاضوها، والتي تعكس الشغف والإبداع والإرادة وحسّ المسؤولية التي يتمتّعون بها، ما يترجم رسالة الجائزة المتمثّلة في تقدير طاقات وإمكانيات الشباب ونشر ثقافة التميُّز بينهم، وتحفيزهم على اجتياز التحدّيات الحياتية وتحمل المسؤولية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم على الإبداع. وقالت: «فخورون بإبراز مجموعة جديدة من شبابنا المتميزين الذين نرى فيهم نواةً لروّاد وقادة الغد، القادرين على لعب دور فاعل في دفع عملية التطوير والتنمية الشاملة والمستدامة قُدماً في المجتمع والوطن. نبارك لهم فوزهم ونهنّئهم من القلب جميعاً، ونتطلع إلى رؤيتهم يتابعون مشوار التميّز ويحقّقون مزيداً من النجاحات والإنجازات في مسيرتهم المستقبلية، آملين أن تكون تجاربهم مصدر إلهام وتحفيز لمزيد من الطاقات المبدعة في دولة الإمارات». مختلف الدول وكشفت الجائزة عن فوز363 شاباً و192 فتاة، حصل 42 منهم على الميدالية الذهبية، 50 على الميدالية الفضية، 463 على البرونزية. وينتمي الفائزون إلى مختلف الجنسيات في الدولة، حيث نال المشتركون من مواطني دولة الإمارات أعلى عدد من الجوائز، يليهم المشتركون من الهند والمملكة الأردنية والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان وكندا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وجمهورية باكستان الإسلامية على الترتيب. كما استقبلت الجائزة في هذه الدورة مشاركات من طلبة المدراس والنوادي الرياضية الثقافية في جميع إمارات الدولة، حيث تصدرت مدرستا «مدرستنا الثانوية الإنجليزية الشارقة - بنين» و«دلهي الخاصة الشارقة» بعدد الميداليات الذهبية، وحصدت جمعية كشافة الإمارات أكبر عدد من الميداليات البرونزية، في حين ذهب أكبر عدد من الميداليات الفضية إلى مؤسسة «ناشئة الشارقة». أربعة أقسام يشار إلى أن جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشبات تُقام بشكلٍ سنوي، وهي متاحة لليافعين والشباب من الفئة العمرية 13 - 18 عاماً من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها من جميع الجنسيات. وتنقسم الجائزة إلى أربعة أقسام تتمثّل في المغامرة والتطوُّع والمهارات والأنشطة البدنيّة. وللمشاركة في ميداليتها الذهبية، يُشترط إنجاز هذه الأقسام الأربعة جميعها، وفي الفضية ثلاثة منها، أما البرونزية فتتطلّب إنجاز قسميّ التطوع والمغامرة. وكانت الجائزة قد استقطبت في نسخها الثلاثة السابقة مجتمعةً أكثر من 1500 شاب وفتاة، تم تكريم 153 مشاركاً منهم: 36 منهم بالميدالية الذهبية، و43 بالميدالية الفضية، 74 بالميدالية البرونزية.

