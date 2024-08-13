المدرسة الدولية للحكاية في "الشارقة للتراث" تطلق موسمها الثاني

الشارقة (الاتحاد

تحت شعار "درر الحكايات وجواهرها"، أطلقت المدرسة الدولية للحكاية التابعة لمعهد الشارقة للتراث فعاليات الموسم الثاني لبرنامجها الصيفي السنوي لعام 2024، والذي يضم باقة من الورش التعليمية والجلسات الحكائية الموجهة للأطفال، يقدمها نخبة من الحكواتيين والحكواتيات الإماراتيين وبالشراكة مع مجموعة من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، حيث من المقرر تنظيم فعاليات البرنامج الصيفي في كل من مسرح المعهد وبيت الحكمة.

وقالت إسراء الملا، مديرة المدرسة: إن البرنامج يستهدف توفير مساحة ثرية للأطفال واليافعين خلال إجازة الصيف من خلال تقديم فقرات وورش تمتزج فيها المعرفة والتدريب بالتسلية والترفيه في قوالب تثقيفية مشوقة، من خلال الورش والحكايات التي تسهم في تمكين المشاركين من قضاء وقت نافع ومثمر، وبما يهيئهم لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي بات على الأبواب.

وأشارت الملا إلى أن البرنامج يندرج ضمن خطة الفعاليات المجتمعية التي يتبناها المعهد خلال موسم الصيف الحالي، والذي شهد سلسلة حافلة من الأنشطة والبرامج المتنوعة في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

ووجهت شكرها البالغ إلى الجهات الحكومية المشاركة في دعم البرنامج الصيفي لمدرسة الحكاية الدولية من خلال استضافتها للرحلات الطلابية، ممثلة في المكتب الثقافي التابع للمجلس الأعلى للأسرة بالشارقة، وبيت الحكمة، ومؤسسة ربع قرن للمسرح وفنون العرض، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ومجموعة كلمات، والأرشيف والمكتبة الوطنية.

وتنظَّم فعاليات البرنامج خلال الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحاً - 1:00 ظهراً، حيث يحظى الأطفال بالمشاركة في عدد من الفعاليات والورش، بينها: "لنصنع معاً مسرح الدمى"، "برواز الحكاية"، "دميتي الورقية تشبهني"، "النوخذة ومغاصات اللؤلؤ"، "سحر الحكايات بالقصاصات الورقية"، "كيف تصبح راوياً وتروي حكايتك؟"، "حكاية من الخيال"، "في جعبتي حكاية"، "اقرأ مع صغارية، وكتاب "رسائل جوهرية" لسمو الشيخة جواهر القاسمي تحت عنوان "أمل الكتابة".