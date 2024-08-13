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مجوهرات سرقت من متحف القبو الأخضر تعود للعرض

مجوهرات سرقت من متحف القبو الأخضر تعود للعرض
13 أغسطس 2024 20:25

عادت مجوهرات قديمة كان قد تم سرقتها من متحف القبو الأخضر في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا في عملية مثيرة قبل نحو خمس سنوات، للعرض في المتحف اليوم الثلاثاء. ويتم عرض المجوهرات من دون ترميم على الحالة التي تمت استعادتها بها في ديسمبر 2022.
وقال ميشائيل كريتشمير رئيس وزراء ولاية سكسونيا في افتتاح إعادة عرض المجوهرات: «نحن مسرورون وممتنون لأقصى حد. إن اليوم يوم جميل بالنسبة لنا». ووصفت ماريون أكرمان، رئيسة المجموعات الفنية الحكومية في دريسدن اليوم بأنه «لحظة جميلة على نحو خاص».
 ويتم عرض المجوهرات تحت أضواء خاصة في صندوقها إلى جانب مجوهرات نجت من السرقة. ويظهر الفحص عن كثب الأضرار التي تعرضت لها القطع.
 وذكرت أكرمان: «نفترض حاليا أنه يمكن ترميم جميع القطع». وسيتم استدعاء خبراء دوليين لكن المجوهرات تعتبر حاليا أدلة في محاكمات مستمرة. وسيتم عرض القطع الثمينة أمام الجمهور العام اعتبارا من غد الأربعاء.
 تجدر الإشارة إلى أن السرقة التي تمت في 25 نوفمبر 2019 تمثل واحدة من أكثر السرقات الفنية إثارة للضجة في تاريخ ألمانيا، وبالإضافة إلى سرقة 21 قطعة من المجوهرات المصنوعة من الألماس والأحجار اللامعة، تسبب الجناة أيضا في إحداث تلفيات عينية بقيمة تزيد على مليون يورو. وقضت محكمة دريسدن الجزئية في مايو 2023 بسجن خمسة شبان تابعين لعصابة (ريمو) في برلين عدة سنوات على خلفية السرقة. 

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