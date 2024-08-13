صيف الشارقة.. تجارب نابضة بالحياة

الشارقة (الاتحاد)

تشهد الشارقة تنوعاً في قائمة الوجهات الصيفية المثالية للعائلات، حيث تشتهر الإمارة بأجوائها العائلية التي تجعلها المكان الأمثل لقضاء عطلة صيفية ممتعة مع أفراد الأسرة، حيث الحدائق المائية والشواطئ الرملية، والمراكز الترفيهية المتطورة، وأنشطة المغامرات، والمتاحف والمراكز العلمية، التي تمكّن الأطفال من التعلم والاستمتاع في الوقت نفسه.

ومن أبرز ما توفّره الإمارة لزوارها في الصيف 15 وجهة تمثل متنفساً مثالياً للعائلات والأطفال، كما يعد شاطئ الحيرة مقصداً سياحياً عائلياً مثالياً ويتضمن حدائق، وممشى للتنزه، ومساراً للجري، ومساراً للدراجات، وملاعب رياضية، ومناطق لعب للأطفال، وعدداً من المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى أول متنزه تزلج للمحترفين في الشارقة يضم مسارات متعددة لرياضات التزلج.

أما حدائق المتنزه فهي جوهرة الشارقة الترفيهية، التي تمتد على مساحة واسعة وتضم مرافق متنوعة تلبي احتياجات أفراد العائلة، ضمن حديقتيها «جزيرة الأساطير» و«مملكة اللؤلؤ».

وتعد جزيرة الأساطير وجهة مثالية لعشاق المغامرة والتشويق، حيث تنقل الزوار إلى عالم خيالي مليء بالأساطير والحكايات، وفيها يمكن للزوار الانطلاق في رحلة بحثاً عن وحش بحيرة نيس الأسطوري، أو استكشاف القطب الشمالي مع الفايكنج الشجعان، مع أكثر من 26 رحلة مثيرة ومروج خضراء واسعة، توفر تجربة لا تُنسى.

وفي الحديقة المائية يخوض الزوار رحلة لاستكشاف أسرار «مملكة اللؤلؤ»، وهي قصة «الأميرة لؤلؤة» التي تخوض المغامرات لإيجاد «لؤلؤة المعرفة»، عبر 35 مرفقاً ومنزلقاً مائياً يناسب مختلف الأعمار.

مختلف الأذواق

تتنوع الوجهات الترفيهية في الشارقة لتناسب مختلف الأذواق، فمن القصباء النابضة بالحياة، إلى واجهتي كلباء والمجاز بإطلالاتهما على المياه، وصولاً إلى «زوايا ووك» الهادئة مع مطاعمها الراقية وأجوائها المريحة التي يمكن معايشة تجربة أمطار واقعية بها من خلال عروض الأمطار الاصطناعية في «شارع المطر» بمؤثرات صوتية تشبه الرعد.

ولا ننسى منطقة «الجادة» وهي تضم وجهة «إيست بوليفارد» التي تقدم تجربة تسوق مميزة، ووجهة «زاد» الجديدة لعشاق النكهات الشهية، كما تحتوي منطقة «بلاي سكيب» للأطفال وميداناً مخصصاً للتزلج، وسينما السيارات «ليالي الأفلام بالجادة»، بالإضافة إلى «باونس» التي تضم صالة ترامبولين داخلية فاخرة، ومرافق متخصصة تتضمن ألعاباً.

مختلف الأعمار

يمكن لأفراد العائلة الاستمتاع بتجارب مفعمة بالأدرينالين في الشارقة مثل «بريسن آيلاند» أو جزيرة السجن، وهي وجهة للمغامرات تلائم مختلف الأعمار، حيث يتوجب على الزوار مواجهة مجموعة من التحديات والألغاز في زنازين فريدة من نوعها، وجمع النقاط، والتغلب على قضبان السجن.

وتقدم «فليبد» تجربة ممتعة للجميع، من الأطفال إلى الكبار، حيث تتضمن الحديقة الترفيهية الداخلية مجموعة من الأنشطة المتنوعة مثل الترامبولين، ومنطقة ألعاب متنوعة، وجو كارت للأطفال، ومسار بالحبال.

أما «أدفنشرلاند»، فهي منشأة ترفيهية داخلية مُصمَّمة خصِّيصاً لتنمية مخيلة الأطفال الإبداعية.

وتضم على أرضها 3 أفعوانيات مُغطاة، وأول خط داخلي معلق للانزلاق الحر في إمارة الشارقة، وحلبة تزلج ضخمة، وألعاب مركبات، وألعاباً ترفيهية، وألعاب الواقع الافتراضي، إلى جانب مجمع رياضي.

كما يمكن تجربة «كارتينج تاون» في نادي الشارقة للجولف والرماية، وتعد واحدة من الوجهات السياحية الرائدة لعيش تجربة رياضة الكارتينج المليئة بالخيارات الترفيهية المتعددة.

تجارب متنوعة

يقدم مربى الشارقة للأحياء المائية فرصة لاستكشاف عالم البحار الغني بألوان الأسماك، يضم أكثر من 20 حوضاً مائياً ومجموعة متنوعة من الكائنات البحرية، بالإضافة إلى متحف الشارقة البحري، وفيه يستمتع الزوار برؤية الكائنات البحرية عن قرب، وحضور عروض التغذية.

ويضم مركز الشارقة للاستكشاف مجموعة متنوعة من الأنشطة، إذ يمكن للأطفال بين 3 و12 عاماً الاستمتاع باللعب والرياضة، وإطلاق العنان لإبداعهم في عالم البناء، كما يعطي المركز الأطفال فرصة تسلق الجدران، وقيادة السيارات الكهربائية، والاستماع إلى القصص المسلية، من خلال مناطقه الـ7 المليئة بالألعاب والأنشطة التفاعلية.

أجواء ممتعة

يجذب «بيت الفراشات» في جزيرة النور الأنظار بتصميمه الفريد، حيث يضم أكثر من 500 فراشة بألوانها الزاهية، ويوفر تجربة بصرية خلابة بفضل الألعاب الضوئية التي تتغير باستمرار، ما يوفر أجواءً فريدة داخل هذا الفضاء المحكم الحرارة، ويمثل خياراً لا نظير له للأطفال.

وتوفر «الغرفة الماطرة» تجربة فنية فريدة من نوعها، حيث يدخل الزوار إلى عالم من الأمطار المتواصلة، حيث تعمل أجهزة الاستشعار الحركية بدقة متناهية على اكتشاف حركة الزوار، وإيقاف هطول الأمطار عند مرورهم.